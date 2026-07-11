ĐT Việt Nam nhận tin cực vui trước ASEAN Championship 2026

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026. Chiều 11/7, thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục có buổi tập tại Incheon với cường độ cao, chuẩn bị cho trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC vào ngày 13/7.

Dù thời tiết tại Incheon khá nắng nóng, toàn đội vẫn duy trì tinh thần tập luyện nghiêm túc. Ban huấn luyện tập trung rèn các mảng miếng phòng ngự, tổ chức tấn công và chuyển đổi trạng thái, đồng thời tiếp tục thử nghiệm nhiều phương án nhân sự để tìm ra đội hình tối ưu trước khi chốt danh sách tham dự ASEAN Championship 2026.

Đặng Văn Lâm và các đồng đội tích cực tập luyện.

Trước buổi tập, thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết đội tuyển đã có gần ba tuần chuẩn bị chất lượng với nhiều trận đấu tập bổ ích. Theo thủ thành sinh năm 1993, trận gặp Gangwon FC sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất của chuyến tập huấn, giúp Ban huấn luyện đánh giá chính xác năng lực từng cầu thủ trước khi bước vào giải đấu chính thức.

“Đây là đối thủ có chất lượng chuyên môn rất cao khi đang thi đấu tại K-League 1. Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu rất quan trọng để Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng và có những lựa chọn phù hợp trước ASEAN Championship” - Văn Lâm chia sẻ.

Ở vị trí thủ môn, sự cạnh tranh đang diễn ra quyết liệt với sự góp mặt của Đặng Văn Lâm, Le Giang Patrik và Nguyễn Trung Kiên. Tuy nhiên, Văn Lâm khẳng định anh luôn tập trung hoàn thiện bản thân và nỗ lực cống hiến mỗi khi được triệu tập lên đội tuyển. Thủ thành mang hai dòng máu Việt - Nga cũng đánh giá Le Giang Patrik hòa nhập rất nhanh nhờ có thể giao tiếp bằng tiếng Việt.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã trở lại tập luyện với bóng sau thời gian điều trị chấn thương.

Bên cạnh đó, Văn Lâm không giấu được niềm vui khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã trở lại tập luyện với bóng sau thời gian điều trị chấn thương. Đây được xem là tín hiệu tích cực với đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh giải đấu đang đến gần.

Theo kế hoạch, ngày 12/7, đội tuyển sẽ hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi gặp Gangwon FC. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ trở về nước để đá giao hữu với Myanmar trên sân Thái Nguyên vào ngày 18/7, trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Championship 2026.