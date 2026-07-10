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ĐT Việt Nam trở lại tập luyện, chờ đấu đối thủ mạnh

Thứ Sáu, 20:05, 10/07/2026
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VOV.VN - ĐT Việt Nam trở lại tập luyện sau một ngày nghỉ ngơi, hướng tới trận đấu tiếp theo trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Nội dung chính ở buổi tập hôm nay của ĐT Việt Nam là các bài phối hợp trong phòng ngự và tấn công, kết hợp thi đấu đối kháng trên 2/3 diện tích sân nhằm tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Dt viet nam tro lai tap luyen, cho dau doi thu manh hinh anh 1
Ảnh: VFF. 

Một tín hiệu tích cực đến từ trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Sau thời gian chỉ tập hồi phục tại khách sạn dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế, trung vệ kỳ cựu của đội tuyển đã có thể trở lại sân để tập với bóng. Duy Mạnh gặp chấn thương từ trước khi hội quân và đang nỗ lực từng ngày để sớm trở lại cùng các đồng đội.

Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết sau gần ba tuần hội quân, đội tuyển đang từng bước hoàn thiện cả về chuyên môn lẫn sự gắn kết giữa các vị trí.

"Toàn đội đã có gần ba tuần tập trung để chuẩn bị cho AFF ASEAN Cup 2026. Qua hai trận đấu tập tại Hàn Quốc, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đang nỗ lực hoàn thiện cả trong phòng ngự lẫn tấn công, đồng thời giúp các vị trí hiểu nhau hơn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới", Đình Bắc chia sẻ.

Dt viet nam tro lai tap luyen, cho dau doi thu manh hinh anh 2
Ảnh: VFF.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC, đội bóng đang thi đấu ở K-League vào ngày 13/7. Kết thúc chuyến tập huấn, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ trở về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar diễn ra ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. 

PV/VOV.VN
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