HLV Kim Sang Sik đối diện thử thách với hàng công ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam đang gặp một số vấn đề về lực lượng khi bộ ba tấn công Xuân Son, Tài Lộc và Hoàng Hên đều phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tài Lộc là cầu thủ có khả năng trở lại sớm nhất khi cần khoảng 3 tuần để hồi phục, trong khi Hoàng Hên và Xuân Son lại cần nhiều thời gian hơn.

Hàng công ĐT Việt Nam vẫn còn một số điều cần cải thiện để hướng tới Asian Cup 2027 (Ảnh: Đức Cường)

Theo dự kiến, Hoàng Hên sẽ cần một tháng để hồi phục nhưng do bị tổn thương đầu gối từ trước nên thời gian điều trị dự kiến sẽ kéo dài hơn. Trong khi đó, Xuân Son cũng cần đến 8 tuần để có thể trở lại thi đấu.

Đây là thách thức không nhỏ với HLV Kim Sang Sik khi cả ba đều là những nhân tố quen thuộc trên hàng công của ĐT Việt Nam thời gian qua. Đặc biệt, Xuân Son được mặc định cho vị trí chơi cao nhất trên hàng công mỗi khi cầu thủ này đủ điều kiện ra sân. Việc thiếu vắng Xuân Son đặt ra bài toán không dễ giải với HLV Kim Sang Sik.

Đợt FIFA Days tháng 11/2026 dự kiến sẽ có hai trận giao hữu quốc tế với ĐT Việt Nam, đây là sự chuẩn bị quan trọng cho VCK Asian Cup 2027. HLV Kim Sang Sik có thể thử nghiệm những nhân tố mới trong đợt tập trung sắp tới, đặc biệt là vị trí tiền đạo cắm để dự phòng cho Xuân Son.

Williams Minh Hoàng có tiềm năng nhưng cần thời gian để mài giũa, tích luỹ kinh nghiệm. HLV Kim Sang Sik có thể cân nhắc đến Mạnh Đức Olaha khi cầu thủ này vừa ghi bàn tại cúp C1 Đông Nam Á, hoặc một cầu thủ giàu kinh nghiệm trên tuyển như Tiến Linh trong đợt tập trung sắp tới.

Với việc nhiều cầu thủ có dấu hiệu quá tải khi ra sân ở hai giải đấu nối tiếp nhau, chưa kể về thi đấu cho CLB, HLV Kim Sang Sik cũng phải cân nhắc giảm tải cho nhóm cầu thủ trụ cột. Điều đó khiến đợt tập trung sắp tới được dự kiến sẽ có nhiều nhân tố mới góp mặt để HLV Kim Sang Sik có những sự thử nghiệm hướng tới Asian Cup 2027.

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