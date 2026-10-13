Trực tiếp Atletico vs MU vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027

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Kể từ sau trận thua 1-2 trước Liverpool ở lượt đấu trước tại Cúp C1 châu Âu, Atletico đã nhanh chóng tìm lại phong độ đỉnh cao. Đội bóng của HLV Diego Simeone toàn thắng 4 trận đấu gần đây. Trong đó, họ đánh bại đối thủ hùng mạnh Real Madrid với tỉ số 2-1 ở trận derby Madrid hồi trung tuần tháng 9.

Đang thi đấu ấn tượng, Atletico có lý do để hy vọng sẽ có chiến thắng đầu tay ở Cúp C1 châu Âu năm nay khi đối thủ sắp tới của họ là MU đang có phong độ trồi sụt thất thường.

Hôm thứ Bảy vừa rồi, đội bóng thành Manchester đánh rơi chiến thắng ở những phút bù giờ, khi để đội khách Tottenham gỡ hòa 1-1 tại giải Ngoại hạng Anh. Đó là trận thứ 4 liên tiếp không biết mùi chiến thắng của thầy trò ông Michael Carrick ở các giải đấu chính thức.

Áp lực vì thế đang đè nặng lên các cầu thủ MU. Đã vậy, ở trận này, họ lại phải đến làm khách tại Madrid. Nên nhớ rằng, đội bóng thành Manchester gần đây thi đấu khá bất ổn khi phải rời xa mái nhà Old Trafford. Thống kê cho thấy, trong 5 cuộc hành quân đến sân khách gần nhất, MU chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, HLV Carrick của MU nói: "Tôi thích những thời điểm như thế này, khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Đó là lúc bạn nhận ra ai thực sự đứng về phía mình.

Bạn sẽ thấy rõ trong đội hình, trong tập thể cầu thủ và cả câu lạc bộ, ai muốn gắn bó lâu dài, ai thực sự có sự kết nối và coi nơi này là điều có ý nghĩa với mình. Người hâm mộ vẫn luôn ở đó. Họ khao khát thành công và mong mỏi điều đó đến cháy bỏng. Chúng tôi phải mang lại cho họ điều gì đó xứng đáng. Đôi khi, bạn phải đón nhận thử thách để tiến đến nơi mình muốn. Và lúc này, chúng tôi đang ở ngay giữa giai đoạn khó khăn ấy. Nhưng tôi hoàn toàn tin rằng cả đội sẽ vượt qua".

Trong ngày ra quân ở Cúp C1 châu Âu năm nay, MU đã thắng 4-0 nhưng đối thủ khi đó chỉ là đội bóng yếu Sabah. Giờ là lúc thử thành sẽ lớn hơn rất nhiều cho Quỷ đỏ.