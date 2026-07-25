ĐT Việt Nam thắng đậm: Lời chào từ nhà đương kim vô địch

Dù ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn so với ĐT Timor Leste nhưng màn trình diễn của các học trò HLV Kim Sang Sik vẫn gây đôi chút bất ngờ. Với đội hình thiên về tấn công, ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng rồi nhanh chóng khai thác được điểm yếu của hàng phòng ngự của ĐT Timor Leste để có bàn mở tỉ số của Hoàng Hên ngay ở phút thứ 7.

Hàng công ĐT Việt Nam gây ấn tượng (Ảnh: HT)

Khác với trước kia khi Xuân Son thường được dồn bóng trong phần lớn các pha tấn công, ĐT Việt Nam đang có sự đa dạng hơn trong các phương án tiếp cận khung thành đối thủ. Các cầu thủ có khả năng di chuyển rộng, hoạt độc độc lập và dứt điểm tốt như Đình Bắc, Hoàng Hên hay Tài Lộc khiến đối thủ sẽ khó bắt bài hơn.

Việc Đình Bắc và Hoàng Hên cùng ghi cú đúp bàn thắng ngay trong hiệp một cho thấy sự bất lực của hàng phòng ngự Timor Leste. Đình Bắc liên tục qua người rồi xâm nhập vòng cấm, tạo ra khoảng trống để Hoàng Hên hay Xuân Son tung ra những pha dứt điểm nhanh nguy hiểm về phía khung thành Timor Leste.

Dù vậy trước đối thủ không quá mạnh như ĐT Timor Leste, sức mạnh hàng công của ĐT Việt Nam vẫn cần kiểm chứng ở chặng đường phía trước. Nhưng các chân sút ĐT Việt Nam trong trận này cũng chưa hoàn toàn tung hết sức cũng như bài vở, đó là chưa kể đến việc HLV Kim Sang Sik giữ một cầu thủ tấn công đầy chất lượng là Tài Lộc ở ngoài.

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Dù chiến thắng đậm nhưng ĐT Việt Nam cần nhanh chóng gạt niềm vui sang một bên để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Trên thực tế, ĐT Timor Leste vốn không được đánh giá cao nên nếu không thắng đậm, thầy trò HLV Kim Sang Sik mới đáng để bất ngờ.

ĐT Việt Nam vẫn còn chặng đường dài ở phía trước (Ảnh: Ngọc Diệp - Quang Hùng)

Đầu hiệp hai khi ĐT Việt Nam không vội vàng do đã dẫn trước năm bàn, ĐT Timor Leste tạo ra một số tình huống tấn công khá nguy hiểm. Tiêu biểu là pha dứt điểm đập chân Đoàn Văn Hậu rồi đập cột dọc của Guterres.

Với việc thắng khá dễ dàng, ĐT Việt Nam không bung hết sức nên các cầu thủ giữ được thể lực cho chặng đường phía trước. Đó là tiền đề cần thiết để HLV Kim Sang Sik tính toán nhân sự cũng như chiến thuật cho từng trận đấu, trước mắt là màn so tài với ĐT Singapore trên sân nhà.

Trận đấu với ĐT Singapore được đánh giá là bản lề của vòng bảng với ĐT Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Kim Sang Sik gần như đã đặt một chân vào bán kết, điều đó khiến các cầu thủ phải nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái để sẵn sàng cho thử thách phía trước.