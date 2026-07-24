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Xác định 2 đội đầu tiên vào bán kết U17 Quốc gia 2026

Thứ Sáu, 19:22, 24/07/2026
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VOV.VN - Chiều 24/7, hai trận tứ kết đầu tiên của VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính, qua đó xác định 2 đội bóng đầu tiên góp mặt tại vòng bán kết là SHB Đà Nẵng và Huế.

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U17 SHB Đà Nẵng (áo cam) vượt qua U17 TP.HCM. (Ảnh: VFF)

Trên sân Hàm Rồng, cuộc đối đầu giữa CLB Bóng đá TP.HCM và SHB Đà Nẵng mang đến màn rượt đuổi tỷ số đầy cảm xúc. TP.HCM nhập cuộc tự tin và sớm mở tỷ số ở phút 14 nhờ pha lập công của Nguyên Anh. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng nhanh chóng đáp trả khi Đình Giang và Văn Ẩn lần lượt ghi bàn ở các phút 20 và 38, giúp đội bóng sông Hàn dẫn ngược 2-1 sau hiệp một.

Sang hiệp hai, TP.HCM vùng lên mạnh mẽ và chỉ trong vòng 5 phút, từ phút 63 đến 68, Quang Hưng cùng Phú Ngọc liên tiếp lập công để đưa đội bóng phía Nam vượt lên dẫn 3-2. Dẫu vậy, SHB Đà Nẵng vẫn thể hiện bản lĩnh đáng nể. Đình Giang hoàn tất cú hat-trick với hai bàn thắng ở các phút 75 và 82, giúp đội nhà lội ngược dòng giành chiến thắng nghẹt thở 4-3, qua đó đoạt tấm vé vào bán kết.

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U17 Huế (áo trắng) gây bất ngờ trước U17 Thể Công Viettel. (Ảnh: VFF)

Ở trận tứ kết còn lại trên sân Pleiku, Huế tạo nên bất ngờ khi cầm hòa Thể Công Viettel 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đại diện cố đô thi đấu kỷ luật, kiên cường và giữ vững thế trận để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11m, Huế thi đấu bản lĩnh hơn để giành chiến thắng 6-5, qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết.

Như vậy, SHB Đà Nẵng và Huế là hai đội bóng đầu tiên góp mặt tại bán kết VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026. Hai tấm vé còn lại sẽ được xác định sau các trận tứ kết giữa Hà Nội gặp PVF-CAND và PVF gặp Sông Lam Nghệ An, diễn ra lúc 15h00 ngày 25/7.

Hoàng Long/VOV.VN
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