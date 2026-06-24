English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quang Hải chỉ ra thách thức với ĐT Việt Nam

Thứ Tư, 20:41, 24/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quang Hải chỉ ra những thách thức với ĐT Việt Nam trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Chiều 24/6, ĐT Việt Nam đã có buổi tập thứ hai để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Do thời tiết nắng nóng, thầy trò HLV Kim Sang Sik có đôi chút điều chỉnh về thời gian tập luyện so với dự kiến ban đầu để đảm bảo sức khoẻ cho các cầu thủ.

Chia sẻ về thách thức thời tiết, Quang Hải cho biết: “Thời tiết nóng cao điểm khiến mọi người mệt mỏi, ảnh hưởng đến thể lực nhưng chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục, thích nghi để hoàn thành giáo án tập luyện".

quang hai chi ra thach thuc voi Dt viet nam hinh anh 1
Quang Hải cùng các đồng đội khắc phục thách thức từ thời tiết nắng nóng (Ảnh: Như Đạt)

Trong đợt tập trung lần này, ĐT Việt Nam có thêm ba cái tên đáng chú ý gồm cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc (Geovane), cũng như hai cầu thủ Việt kiều là Patrik Lê Giang và Khoa Ngô.

Quang Hải đưa ra nhận xét tích cực về những người đồng đội mới trên đội tuyển: "Các tân binh đều cho thấy sự chuyên nghiệp. Khi cùng khoác áo đội tuyển quốc gia, các bạn cũng sẽ có áp lực. Những người cũ như chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để hỗ trợ các bạn mới, cùng nhau tạo nên tập thể mạnh nhất".

ĐT Việt Nam tập trung đúng thời điểm World Cup 2026 đang diễn ra nên Quang Hải cho biết các cầu thủ tập trung xem những trận đấu ở khung giờ phù hợp. Các cầu thủ cũng trao đổi với nhau để học hỏi từ những cầu thủ đẳng cấp thế giới.

ĐT Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 23/6 đến 1/7, sau đó toàn đội có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trong thời gian 2-14/7. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sau đó có trận giao hữu với ĐT Myanmar vào ngày 17/7, sau đó sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trực tiếp Scotland vs Brazil bảng C World Cup 2026: Bữa tiệc bóng đá tấn công?
Trực tiếp Scotland vs Brazil bảng C World Cup 2026: Bữa tiệc bóng đá tấn công?

VOV.VN - Trực tiếp Scotland vs Brazil bảng C World Cup 2026 diễn ra lúc 5h ngày 25/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Hard Rock.

Trực tiếp Scotland vs Brazil bảng C World Cup 2026: Bữa tiệc bóng đá tấn công?

Trực tiếp Scotland vs Brazil bảng C World Cup 2026: Bữa tiệc bóng đá tấn công?

VOV.VN - Trực tiếp Scotland vs Brazil bảng C World Cup 2026 diễn ra lúc 5h ngày 25/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Hard Rock.

TRỰC TIẾP CH Séc vs Mexico bảng A World Cup 2026: Không còn đường lùi
TRỰC TIẾP CH Séc vs Mexico bảng A World Cup 2026: Không còn đường lùi

VOV.VN - TRỰC TIẾP CH Séc vs Mexico bảng A World Cup 2026 diễn ra lúc 08h00 ngày 25/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Estadio Azteca tại Mexico.

TRỰC TIẾP CH Séc vs Mexico bảng A World Cup 2026: Không còn đường lùi

TRỰC TIẾP CH Séc vs Mexico bảng A World Cup 2026: Không còn đường lùi

VOV.VN - TRỰC TIẾP CH Séc vs Mexico bảng A World Cup 2026 diễn ra lúc 08h00 ngày 25/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Estadio Azteca tại Mexico.

Trực tiếp Thụy Sĩ vs Canada bảng B World Cup 2026: Định đoạt ngôi nhất bảng
Trực tiếp Thụy Sĩ vs Canada bảng B World Cup 2026: Định đoạt ngôi nhất bảng

VOV.VN - Trực tiếp Thụy Sĩ vs Canada bảng B World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 25/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động BC Place Vancouver.

Trực tiếp Thụy Sĩ vs Canada bảng B World Cup 2026: Định đoạt ngôi nhất bảng

Trực tiếp Thụy Sĩ vs Canada bảng B World Cup 2026: Định đoạt ngôi nhất bảng

VOV.VN - Trực tiếp Thụy Sĩ vs Canada bảng B World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 25/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động BC Place Vancouver.

Trực tiếp Morocco vs Haiti bảng C World Cup 2026: Sức mạnh đội bóng châu Phi
Trực tiếp Morocco vs Haiti bảng C World Cup 2026: Sức mạnh đội bóng châu Phi

VOV.VN - Tường thuật trực tiếp trận đấu Morocco vs Haiti bảng C World Cup 2026 diễn ra lúc 5h ngày 25/6/2026.

Trực tiếp Morocco vs Haiti bảng C World Cup 2026: Sức mạnh đội bóng châu Phi

Trực tiếp Morocco vs Haiti bảng C World Cup 2026: Sức mạnh đội bóng châu Phi

VOV.VN - Tường thuật trực tiếp trận đấu Morocco vs Haiti bảng C World Cup 2026 diễn ra lúc 5h ngày 25/6/2026.

Nhận định Nam Phi - Hàn Quốc bảng A World Cup 2026: Son Heung-min tỏa sáng?
Nhận định Nam Phi - Hàn Quốc bảng A World Cup 2026: Son Heung-min tỏa sáng?

VOV.VN - Nhận định Nam Phi vs Hàn Quốc trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng A World Cup 2026, Son Heung-min được kỳ vọng tỏa sáng để giúp Hàn Quốc đi tiếp.

Nhận định Nam Phi - Hàn Quốc bảng A World Cup 2026: Son Heung-min tỏa sáng?

Nhận định Nam Phi - Hàn Quốc bảng A World Cup 2026: Son Heung-min tỏa sáng?

VOV.VN - Nhận định Nam Phi vs Hàn Quốc trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng A World Cup 2026, Son Heung-min được kỳ vọng tỏa sáng để giúp Hàn Quốc đi tiếp.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế