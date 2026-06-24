Quang Hải chỉ ra thách thức với ĐT Việt Nam

Chiều 24/6, ĐT Việt Nam đã có buổi tập thứ hai để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Do thời tiết nắng nóng, thầy trò HLV Kim Sang Sik có đôi chút điều chỉnh về thời gian tập luyện so với dự kiến ban đầu để đảm bảo sức khoẻ cho các cầu thủ.

Chia sẻ về thách thức thời tiết, Quang Hải cho biết: “Thời tiết nóng cao điểm khiến mọi người mệt mỏi, ảnh hưởng đến thể lực nhưng chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục, thích nghi để hoàn thành giáo án tập luyện".

Quang Hải cùng các đồng đội khắc phục thách thức từ thời tiết nắng nóng (Ảnh: Như Đạt)

Trong đợt tập trung lần này, ĐT Việt Nam có thêm ba cái tên đáng chú ý gồm cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc (Geovane), cũng như hai cầu thủ Việt kiều là Patrik Lê Giang và Khoa Ngô.

Quang Hải đưa ra nhận xét tích cực về những người đồng đội mới trên đội tuyển: "Các tân binh đều cho thấy sự chuyên nghiệp. Khi cùng khoác áo đội tuyển quốc gia, các bạn cũng sẽ có áp lực. Những người cũ như chúng tôi sẽ cố gắng làm sao để hỗ trợ các bạn mới, cùng nhau tạo nên tập thể mạnh nhất".

ĐT Việt Nam tập trung đúng thời điểm World Cup 2026 đang diễn ra nên Quang Hải cho biết các cầu thủ tập trung xem những trận đấu ở khung giờ phù hợp. Các cầu thủ cũng trao đổi với nhau để học hỏi từ những cầu thủ đẳng cấp thế giới.

ĐT Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 23/6 đến 1/7, sau đó toàn đội có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trong thời gian 2-14/7. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sau đó có trận giao hữu với ĐT Myanmar vào ngày 17/7, sau đó sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.