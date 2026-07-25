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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 25/7: SLNA vô địch giải U21 Quốc gia 2026

Thứ Bảy, 19:09, 25/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 25/7: SLNA vô địch giải U21 Quốc gia 2026 sau khi đánh bại Thể Công Viettel 1-0 ở trận chung kết.

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SLNA vô địch giải U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 sau khi đánh bại Thể Công Viettel 1-0 ở trận chung kết diễn ra chiều 25/7 trên sân PVF - Hưng Yên. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Thanh Đức ở cuối hiệp 1. 

Chức vô địch này giúp SLNA trở thành đội giàu thành tích nhất lịch sử giải U21 Quốc gia với 6 lần đăng quang. 

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Ảnh: SLNAFC. 
PV/VOV.VN
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