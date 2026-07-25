Hà Nội FC và PVF vào bán kết U17 Quốc gia 2026

Chiều 25/7 đã diễn ra những trận tứ kết cuối của giải U17 Quốc gia 2026 trên các sân Pleiku và Hàm Rồng (Gia Lai). Trên sân Pleiku, Hà Nội FC đấu PVF-CAND.

Ảnh: PVF.

Với lực lượng gồm nhiều cầu thủ của U17 Việt Nam đã giành vé dự U17 World Cup 2026, U17 Hà Nội FC hoàn toàn áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội. Sau những nỗ lực tấn công miệt mài, các cầu thủ trẻ Thủ đô cũng có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 59 do công của Minh Đức sau cú đánh đầu chính xác. 1-0 nghiêng về Hà Nội FC cũng là tỷ số chung cuộc.

Trong khi đó, tại sân Hàm Rồng, PVF gặp SLNA. Trận đấu diễn ra căng thẳng với những pha bóng quyết liệt của các cầu thủ trẻ. SLNA chơi chủ động hơn nhưng cũng không thể tạo nên sức ép quá lớn.

Dù vậy đến phút 79, Việt Duy cũng tận dụng được cơ hội để băng xuống dứt điểm tung lưới PVF trong tư thế trống trải, ghi bàn mở tỷ số. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 cho SLNA thì đúng vào phút bù giờ thứ 4, Đăng Khoa đã đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho PVF, đưa trận đấu vào loạt luân lưu.

Ở loạt đá từ chấm 11m, PVF bản lĩnh hơn và giành chiến thắng 4-2 khi 2 cầu thủ SLNA đá hỏng. PVF là đội giành vé vào thi đấu bán kết.

Như vậy, BTC đã xác định được đầy đủ 4 đội giành quyền vào bán kết U17 Quốc gia 2026 là Hà Nội FC, PVF, Huế và Đà Nẵng. Các trận bán kết sẽ diễn ra ngày 27/7.