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Rowing Việt Nam gặp thử thách bất ngờ tại ASIAD 2026

Thứ Tư, 10:19, 23/09/2026
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VOV.VN - Rowing Việt Nam đối mặt với bất lợi khi lịch thi đấu ASIAD 2026 bị dồn từ 5 ngày xuống 2 ngày.

Do ảnh hưởng của bão và mưa lớn, Ban tổ chức ASIAD 2026 đã quyết định điều chỉnh lịch thi đấu môn rowing, rút gọn từ 5 ngày ban đầu xuống chỉ còn 2 ngày. Dù các đoàn đều không đồng thuận nhưng vì lý do an toàn, lịch thi đấu vẫn được điều chỉnh.

rowing viet nam gap thu thach bat ngo tai asiad 2026 hinh anh 1
Rowing Việt Nam nỗ lực vượt qua thách thức tại ASIAD 2026 (Ảnh: PV)

Đây là lần đầu tiên tại đấu trường ASIAD, lịch thi đấu môn rowing được điều chỉnh do ảnh hưởng của thiên tai, rút ngắn hơn 65% so với số ngày thi đấu quy định trong điều lệ. Sự thay đổi này ảnh hưởng không nhỏ tới các quốc gia tham dự, trong đó có đội tuyển rowing Việt Nam.

Với lịch thi đấu rút ngắn chỉ còn hai ngày, rowing Việt Nam sẽ phải đối mặt thêm nhiều thách thức trong mục tiêu cạnh tranh huy chương. Các VĐV phải nhanh chóng thích nghi với lịch mới trong điều kiện thời tiết khó lường. Một bất lợi khác là lịch thay đổi ngắn ngày đồng nghĩa thể thức thi đấu thay, đội tuyển rowing Việt Nam không có vận động viên dự bị để thay thế.

Theo lịch cập nhật mới nhất, môn rowing sẽ thi đấu tập trung trong hai ngày 23 và 24/9. Vòng đấu loại diễn ra trong ngày 23/9, các trận chung kết sẽ diễn ra trong ngày 24/9. Dù gặp bất lợi bởi tình huống ngoài dự kiến, đội tuyển rowing Việt Nam nỗ lực thích nghi cả về thể lực, chiến thuật lẫn phương án thi đấu để cạnh tranh huy chương tại Đại hội.

PV/VOV.VN
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