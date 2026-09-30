Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam gặp Pakistan

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 lượt trận 3 mới nhất, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT Pakistan vào lúc 19h30 ngày 2/10. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik quyết tâm tìm kiếm chiến thắng, để có thể vào tranh hạng Ba.

Sau trận thua ĐT Thái Lan, “Những ngôi sao vàng” đã nhìn “Voi chiến” giành vé vào chung kết. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ĐT Việt Nam vẫn chưa kết thúc, HLV Kim Sang Sik và học trò vẫn phải chiến đấu vì người hâm mộ.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 lượt trận 3.

HLV Kimg Sang Sik khẳng định: “Trận đấu với Pakistan là trận cuối cùng ở vòng này. Cục diện bảng đấu vẫn chưa ngã ngũ, vì vậy toàn đội phải tập trung tối đa, nỗ lực hết sức mình cho trận gặp Pakistan tới đây”.

Trong khi đó, trận đấu còn lại của bảng B là cuộc đọ sức giữa ĐT Thái Lan vs ĐT Philippines diễn ra vào lúc 19h30 ngày 2/10. Đây là trận đấu mà nhiều khả năng “Voi chiến” sẽ xoay tua đội hình để hướng tới trận chung kết.

Cũng theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, lượt trận thứ 3 của bảng A diễn ra vào ngày 1/10. Indonesia sẽ gặp Bangladesh còn Malaysia đối đầu với Singapore để tìm kiếm vé vào chơi trận chung kết.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.