English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam gặp Pakistan

Thứ Tư, 08:49, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Pakistan ở lượt trận cuối bảng B vào ngày 2/10 tới.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 lượt trận 3 mới nhất, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT Pakistan vào lúc 19h30 ngày 2/10. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang Sik quyết tâm tìm kiếm chiến thắng, để có thể vào tranh hạng Ba.

Sau trận thua ĐT Thái Lan, “Những ngôi sao vàng” đã nhìn “Voi chiến” giành vé vào chung kết. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ĐT Việt Nam vẫn chưa kết thúc, HLV Kim Sang Sik và học trò vẫn phải chiến đấu vì người hâm mộ.

lich thi dau fifa asean cup 2026 moi nhat viet nam gap pakistan hinh anh 1
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 lượt trận 3.

HLV Kimg Sang Sik khẳng định: “Trận đấu với Pakistan là trận cuối cùng ở vòng này. Cục diện bảng đấu vẫn chưa ngã ngũ, vì vậy toàn đội phải tập trung tối đa, nỗ lực hết sức mình cho trận gặp Pakistan tới đây”.

Trong khi đó, trận đấu còn lại của bảng B là cuộc đọ sức giữa ĐT Thái Lan vs ĐT Philippines diễn ra vào lúc 19h30 ngày 2/10. Đây là trận đấu mà nhiều khả năng “Voi chiến” sẽ xoay tua đội hình để hướng tới trận chung kết.

Cũng theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, lượt trận thứ 3 của bảng A diễn ra vào ngày 1/10. Indonesia sẽ gặp Bangladesh còn Malaysia đối đầu với Singapore để tìm kiếm vé vào chơi trận chung kết.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn.
Hoàng Yến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Thái Lan vào chung kết
Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Thái Lan vào chung kết

VOV.VN - Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Thái Lan vào chung kết sau chiến thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam.

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Thái Lan vào chung kết

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Thái Lan vào chung kết

VOV.VN - Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Thái Lan vào chung kết sau chiến thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam.

Dư âm ĐT Việt Nam 0-2 ĐT Thái Lan: Không vô địch FIFA ASEAN Cup, không vấn đề
Dư âm ĐT Việt Nam 0-2 ĐT Thái Lan: Không vô địch FIFA ASEAN Cup, không vấn đề

VOV.VN - Trận thua 0-2 của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik không thể vào chung kết và không còn cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng điều đó không phải là vấn đề quá lớn với ĐT Việt Nam ở thời điểm này.

Dư âm ĐT Việt Nam 0-2 ĐT Thái Lan: Không vô địch FIFA ASEAN Cup, không vấn đề

Dư âm ĐT Việt Nam 0-2 ĐT Thái Lan: Không vô địch FIFA ASEAN Cup, không vấn đề

VOV.VN - Trận thua 0-2 của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik không thể vào chung kết và không còn cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng điều đó không phải là vấn đề quá lớn với ĐT Việt Nam ở thời điểm này.

HLV Kim Sang Sik xin lỗi khi ĐT Việt Nam thua Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026
HLV Kim Sang Sik xin lỗi khi ĐT Việt Nam thua Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik nhận trách nhiệm về mình sau khi ĐT Việt Nam thua ĐT Thái Lan 0-2 ở FIFA ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik xin lỗi khi ĐT Việt Nam thua Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026

HLV Kim Sang Sik xin lỗi khi ĐT Việt Nam thua Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik nhận trách nhiệm về mình sau khi ĐT Việt Nam thua ĐT Thái Lan 0-2 ở FIFA ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam thua Thái Lan, hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026
ĐT Việt Nam thua Thái Lan, hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam thua Thái Lan 0-2, qua đó hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam thua Thái Lan, hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam thua Thái Lan, hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam thua Thái Lan 0-2, qua đó hết cơ hội vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Kết quả FIFA Asean Cup 2026 hôm nay: Thua Thái Lan, Việt Nam đứt chuỗi bất bại
Kết quả FIFA Asean Cup 2026 hôm nay: Thua Thái Lan, Việt Nam đứt chuỗi bất bại

VOV.VN - Kết quả FIFA Asean Cup 2026 hôm nay: Thua Thái Lan, Việt Nam đứt chuỗi bất bại trên sân vận động Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia).

Kết quả FIFA Asean Cup 2026 hôm nay: Thua Thái Lan, Việt Nam đứt chuỗi bất bại

Kết quả FIFA Asean Cup 2026 hôm nay: Thua Thái Lan, Việt Nam đứt chuỗi bất bại

VOV.VN - Kết quả FIFA Asean Cup 2026 hôm nay: Thua Thái Lan, Việt Nam đứt chuỗi bất bại trên sân vận động Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia).

Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay: Pakistan gây bất ngờ trước khi gặp Việt Nam
Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay: Pakistan gây bất ngờ trước khi gặp Việt Nam

VOV.VN - Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay: Pakistan gây bất ngờ lớn trước khi gặp ĐT Việt Nam với trận hòa Philippines bằng tỷ số 2-2.

Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay: Pakistan gây bất ngờ trước khi gặp Việt Nam

Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay: Pakistan gây bất ngờ trước khi gặp Việt Nam

VOV.VN - Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay: Pakistan gây bất ngờ lớn trước khi gặp ĐT Việt Nam với trận hòa Philippines bằng tỷ số 2-2.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế