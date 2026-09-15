Nhận 4 bàn thua, Nguyễn Filip trải lòng về sự khắc nghiệt của Cúp C1 châu Á

CLB CAHN đã nhập cuộc tự tin và suýt mở tỷ số trong chuyến làm khách của Gamba Osaka khi Koko sút bóng dội xà ngang ở phút 25. Tuy nhiên, CLB CAHN đã đánh mất thế trận và thua 1-4 trong ngày ra mắt tại đấu trường Cúp C1 châu Á.

Đội chủ nhà thể hiện bản lĩnh thi đấu dày dạn và liên tục trừng phạt những sai lầm của hàng phòng ngự CLB CAHN. Cả 4 bàn thắng của Gamba Osaka đều cho thấy trình độ kỹ thuật của các cầu thủ Nhật Bản và thủ môn Nguyễn Filip chỉ có thể ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng.

HLV Mano Polking và thủ môn Nguyễn Filip trong cuộc họp báo sau trận CLB CAHN thua Gamba Osaka 1-4. (Ảnh: CLB)

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Nguyễn Filip chia sẻ: “CLB chúng tôi chưa từng đối đầu với một đối thủ có chất lượng chơi bóng và khả năng chuyển đổi trạng thái sắc bén như thế này. Mọi sai lầm của chúng tôi đều bị trừng phạt”.

“Tôi nghĩ tỷ số 4-1 không phản ánh đúng hoàn toàn thế trận, đặc biệt là trong hiệp một khi chúng tôi xứng đáng có kết quả tốt hơn” – Nguyễn Filip nói thêm.

Trong khi đó, HLV Mano Polking đánh giá CLB CAHN đã có màn thể hiện đáng khen trước Gamba Osaka và thu về bài học quý giá sau trận ra mắt Cúp C1 châu Á.

“Toàn đội có quyền tự hào vì chúng tôi đã nỗ lực chơi bóng, cạnh tranh sòng phẳng, tạo ra cơ hội và có một hiệp một rất tốt với cường độ cao. Nhưng bài học ở đẳng cấp này rất rõ ràng: nếu bạn mắc sai lầm, bạn sẽ bị trừng phạt ngay lập tức” – HLV Mano Polking nói.

Sau thất bại 1-4 trước Gamba Osaka trên sân khách, CLB CAHN sẽ trở về sân nhà tiếp đón Kashima Antlers ở lượt trận kế tiếp vào ngày 13/10.

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