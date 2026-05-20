Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 20/5: Xác định 2 đội vào chung kết

Sáng nay (20/5) đã diễn ra các trận bán kết U17 châu Á 2026. Hai đội bóng giành chiến thắng để đoạt vé vào chơi trận chung kết của giải đấu năm nay là U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc.

Ở trận bán kết 1 U17 châu Á 2026 giữa U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan diễn ra đầy kịch tính với màn rượt đuổi cảm xúc đến những phút cuối cùng. U17 Nhật Bản kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp một nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ kỷ luật của đối thủ.

U17 Nhật Bản vào chung kết U17 châu Á 2026 theo kịch bản khó tin.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 26 khi Ravshanbekov bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho U17 Uzbekistan. Trên chấm 11m, Aliyev dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 ở phút 28. Cuối hiệp một, U17 Nhật Bản tiếp tục tổn thất lực lượng khi Tsuneyoshi chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng.

Sang hiệp hai, đội bóng xứ mặt trời mọc dồn toàn lực tấn công. Phút 78, Motosuna đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do quyết định việt vị gây tranh cãi của trọng tài.

Tưởng như U17 Nhật Bản phải dừng bước thì ở phút 90+6, Ezemuokwe lập công chuộc lỗi với bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Trên chấm sút cân não, U17 Nhật Bản thắng 3-2 để giành vé vào chung kết U17 châu Á 2026.

U17 Trung Quốc đánh bại U17 Australia.

Ở trận bán kết 2 giữa U17 Trung Quốc với U17 Australia cũng diễn ra hấp dẫn, kịch tính. U17 Trung Quốc mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng đã có đấu pháp, chiến thuật hợp lý nên gây ra nhiều khó khăn cho U17 Australia.

Nhờ sự tỏa sáng của Shuai Weihao (48') và Xie Jin (90'), U17 Trung Quốc giành chiến thắng với tỉ số 2-0 để gặp U17 Nhật Bản trong trận chung kết. Theo lịch trận chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0h ngày 23/5.