Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 20/5: Xác định 2 đội vào chung kết

Thứ Tư, 05:17, 20/05/2026
VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 20/5, U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc gặp nhau trong trận chung kết.

Sáng nay (20/5) đã diễn ra các trận bán kết U17 châu Á 2026. Hai đội bóng giành chiến thắng để đoạt vé vào chơi trận chung kết của giải đấu năm nay là U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc.

Ở trận bán kết 1 U17 châu Á 2026 giữa U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan diễn ra đầy kịch tính với màn rượt đuổi cảm xúc đến những phút cuối cùng. U17 Nhật Bản kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp một nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ kỷ luật của đối thủ.

ket qua u17 chau A 2026 hom nay 20 5 xac dinh 2 doi vao chung ket hinh anh 1
U17 Nhật Bản vào chung kết U17 châu Á 2026 theo kịch bản khó tin.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 26 khi Ravshanbekov bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho U17 Uzbekistan. Trên chấm 11m, Aliyev dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 ở phút 28. Cuối hiệp một, U17 Nhật Bản tiếp tục tổn thất lực lượng khi Tsuneyoshi chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng.

Sang hiệp hai, đội bóng xứ mặt trời mọc dồn toàn lực tấn công. Phút 78, Motosuna đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do quyết định việt vị gây tranh cãi của trọng tài.

Tưởng như U17 Nhật Bản phải dừng bước thì ở phút 90+6, Ezemuokwe lập công chuộc lỗi với bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Trên chấm sút cân não, U17 Nhật Bản thắng 3-2 để giành vé vào chung kết U17 châu Á 2026.

ket qua u17 chau A 2026 hom nay 20 5 xac dinh 2 doi vao chung ket hinh anh 2
U17 Trung Quốc đánh bại U17 Australia.

Ở trận bán kết 2 giữa U17 Trung Quốc với U17 Australia cũng diễn ra hấp dẫn, kịch tính. U17 Trung Quốc mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng đã có đấu pháp, chiến thuật hợp lý nên gây ra nhiều khó khăn cho U17 Australia.

Nhờ sự tỏa sáng của Shuai Weihao (48') và Xie Jin (90'), U17 Trung Quốc giành chiến thắng với tỉ số 2-0 để gặp U17 Nhật Bản trong trận chung kết. Theo lịch trận chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0h ngày 23/5.

Yến Hoàng/VOV.VN
Tag: U17 châu Á 2026 U17 Trung Quốc U17 Nhật Bản
U17 Nhật Bản vào chung kết U17 châu Á 2026 theo kịch bản khó tin
VOV.VN - U17 Nhật Bản giành vé vào chung kết U17 châu Á 2026 theo kịch bản khó tin, khi thắng U17 Uzbekistan trên loạt sút luân lưu với tỉ số 3-2.

HLV Roland trải lòng về điều đầu tiên nghĩ tới khi U17 Việt Nam giành vé World Cup
VOV.VN - HLV Cristiano Roland trải lòng về điều đầu tiên nghĩ tới khi U17 Việt Nam giành vé World Cup.

Bốc thăm U17 World Cup 2026: Nín thở chờ đối thủ U17 Việt Nam
VOV.VN - Ngày 21/5 tới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ chính thức tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 19/5: Hấp dẫn chung kết sớm
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 19/5 rạng sáng 20/5, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới 2 trận bán kết.

HLV Roland xúc động trải lòng về tấm vé World Cup lịch sử của U17 Việt Nam
VOV.VN - HLV Cristiano Roland tự hào khi cùng U17 Việt Nam hoàn thành hai mục tiêu lớn trong thời gian ngắn gồm chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và tấm vé tham dự U17 World Cup 2026.

AFC chúc mừng VFF và kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam
VOV.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) gửi thư chúc mừng VFF và kỳ tích giành tấm vé World Cup lịch sử của U17 Việt Nam.

Kết quả bóng đá hôm nay 18/5: Xác định đội bóng tiếp theo dự U17 World Cup 2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/5, FIFA xác định được thêm một đội bóng tiếp theo giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026.

Tin bóng đá 17-5: U17 Việt Nam "nín thở" chờ quyết định của FIFA trước World Cup
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 17-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: U17 Việt Nam "nín thở" chờ quyết định của FIFA trước VCK U17 World Cup 2026; HLV Cristiano Roland nói gì sau khi U17 Việt Nam bị loại?; Ronaldo có nguy cơ tiếp tục trắng tay cùng Al Nassr…

