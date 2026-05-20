Xác định thêm 4 đội giành vé dự U17 World Cup 2026

Sau những diễn biến mới nhất, FIFA đã xác định được thêm 4 đội giành quyền tham dự VCK U17 World Cup 2026 là các đội giành ngôi nhất, nhì bảng A và bảng B của giải U17 châu Phi.

Niềm vui của các cầu thủ Bờ Biển Ngà. (Ảnh: CAF).

Tại bảng A, U17 Morocco giành chiến thắng 2-1 trước U17 Ai Cập để chiếm ngôi đầu bảng. U17 Ai Cập dù thất bại nhưng vẫn có được ngôi nhì cùng vé dự U17 World Cup khi có hiệu số tốt hơn Ethiopia dù cả 2 đội cùng sở hữu 4 điểm. U17 Ethiopia chỉ thắng Tunisia 1-0 ở lượt trận cuối và đành chấp nhận vị trí thứ ba bảng đấu cùng việc đá play-off tranh vé dự World Cup.

Ở bảng B, 2 tấm vé đến World Cup thuộc về Bờ Biển Ngà và Cameroon. Bờ Biển Ngà hòa Uganda 2-2 để vừa đủ giành ngôi nhất bảng trong khi Cameroon thắng CHDC Congo 1-0 để có ngôi nhì bảng.

Như vậy, tính đến sáng 20/5, đã có 43 đội giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026 là Việt Nam, Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Morocco, Ai Cập, Tanzania, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, New Caledonia, New Zealand, Fiji, Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, Cộng hòa Ireland, Romania và Serbia.

5 vé còn lại dến VCK U17 World Cup 2026 sẽ được xác định sau những trận đấu ít ngày tới ở giải U17 châu Phi. Lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026 sẽ được tổ chức ngày 21/5.