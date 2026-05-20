Xác định thêm 4 đội giành vé dự U17 World Cup 2026

Thứ Tư, 09:12, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau những trận đấu mới nhất của giải U17 châu Phi, BTC đã xác định được thêm 4 đội bóng sẽ giành quyền tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Sau những diễn biến mới nhất, FIFA đã xác định được thêm 4 đội giành quyền tham dự VCK U17 World Cup 2026 là các đội giành ngôi nhất, nhì bảng A và bảng B của giải U17 châu Phi. 

xac dinh them 4 doi gianh ve du u17 world cup 2026 hinh anh 1
Niềm vui của các cầu thủ Bờ Biển Ngà. (Ảnh: CAF). 

Tại bảng A, U17 Morocco giành chiến thắng 2-1 trước U17 Ai Cập để chiếm ngôi đầu bảng. U17 Ai Cập dù thất bại nhưng vẫn có được ngôi nhì cùng vé dự U17 World Cup khi có hiệu số tốt hơn Ethiopia dù cả 2 đội cùng sở hữu 4 điểm. U17 Ethiopia chỉ thắng Tunisia 1-0 ở lượt trận cuối và đành chấp nhận vị trí thứ ba bảng đấu cùng việc đá play-off tranh vé dự World Cup. 

Ở bảng B, 2 tấm vé đến World Cup thuộc về Bờ Biển Ngà và Cameroon. Bờ Biển Ngà hòa Uganda 2-2 để vừa đủ giành ngôi nhất bảng trong khi Cameroon thắng CHDC Congo 1-0 để có ngôi nhì bảng. 

Như vậy, tính đến sáng 20/5, đã có 43 đội giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026 là Việt Nam, Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Morocco, Ai Cập, Tanzania, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Costa Rica, Haiti, Panama, Mỹ, Cuba, Honduras, Jamaica, Mexico, Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, New Caledonia, New Zealand, Fiji, Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, Cộng hòa Ireland, Romania và Serbia.

5 vé còn lại dến VCK U17 World Cup 2026 sẽ được xác định sau những trận đấu ít ngày tới ở giải U17 châu Phi. Lễ bốc thăm chia bảng VCK U17 World Cup 2026 sẽ được tổ chức ngày 21/5. 

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 20/5: Xác định 2 đội vào chung kết
VOV.VN - Kết quả U17 châu Á 2026 hôm nay 20/5, U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc gặp nhau trong trận chung kết.

U17 Nhật Bản vào chung kết U17 châu Á 2026 theo kịch bản khó tin
VOV.VN - U17 Nhật Bản giành vé vào chung kết U17 châu Á 2026 theo kịch bản khó tin, khi thắng U17 Uzbekistan trên loạt sút luân lưu với tỉ số 3-2.

HLV Roland trải lòng về điều đầu tiên nghĩ tới khi U17 Việt Nam giành vé World Cup
VOV.VN - HLV Cristiano Roland trải lòng về điều đầu tiên nghĩ tới khi U17 Việt Nam giành vé World Cup.

Bốc thăm U17 World Cup 2026: Nín thở chờ đối thủ U17 Việt Nam
VOV.VN - Ngày 21/5 tới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ chính thức tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 19/5: Hấp dẫn chung kết sớm
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 19/5 rạng sáng 20/5, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới 2 trận bán kết.

