Hạ màn mùa giải PPA Tour Asia 2026: Xác định các nhà vô địch Hong Kong Slam
VOV.VN - Mùa giải pickleball PPA Tour Asia 2026 khép lại sau khi xác định những nhà vô địch ở 5 nội dung tại chặng Hong Kong Slam 2026.
Hong Kong Slam 2026 là chặng đấu cuối cùng trong 10 chặng đấu của mùa giải PPA Tour Asia 2026. Những nhà vô địch tại 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ đã lộ diện sau ngày thi đấu 25/10.
Tại nội dung đơn nam, Hunter Johnson giành chiến thắng 2-1 (11-4, 6-11, 11-7) trước Tama Shimabukuro ở trận chung kết. Ở nội dung đơn nữ, Andie Dikosavljevic thắng thuyết phục 2-0 (11-11, 11-5) trước Judit Castillo để lên ngôi vô địch.
Anna Bright cùng Anna Leigh Waters đánh bại cặp Hurricane Tyra Black - Jorja Johnson với tỷ số 2-0 (11-4, 11-6) để đăng quang ở nội dung đôi nữ. Federico Staksrud cùng Hayden Patriquin vượt qua Ben Johns - Gabriel Tardio tại chung kết nội dung đôi nam với phần thắng 2-0 (11-6, 11-8).
Ở nội dung đôi nam nữ, Ben Johns cùng Anna Leigh Waters có chiến thắng 2-0 (11-4, 11-3) trước cặp Hayden Patriquin - Anna Bright để lên ngôi vô địch. Như vậy, Anna Leigh Waters có cú đúp danh hiệu tại Hong Kong Slam 2026 khi đăng quang ở nội dung đôi nữ và đôi nam nữ.