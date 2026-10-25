Hạ màn mùa giải PPA Tour Asia 2026: Xác định các nhà vô địch Hong Kong Slam

Hunter Johnson vô địch nội dung đơn nam. (Ảnh: PPA Tour Asia)

Hong Kong Slam 2026 là chặng đấu cuối cùng trong 10 chặng đấu của mùa giải PPA Tour Asia 2026. Những nhà vô địch tại 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ đã lộ diện sau ngày thi đấu 25/10.

Tại nội dung đơn nam, Hunter Johnson giành chiến thắng 2-1 (11-4, 6-11, 11-7) trước Tama Shimabukuro ở trận chung kết. Ở nội dung đơn nữ, Andie Dikosavljevic thắng thuyết phục 2-0 (11-11, 11-5) trước Judit Castillo để lên ngôi vô địch.

Anna Bright cùng Anna Leigh Waters vô địch nội dung đôi nữ. (Ảnh: PPA Tour Asia)

Anna Bright cùng Anna Leigh Waters đánh bại cặp Hurricane Tyra Black - Jorja Johnson với tỷ số 2-0 (11-4, 11-6) để đăng quang ở nội dung đôi nữ. Federico Staksrud cùng Hayden Patriquin vượt qua Ben Johns - Gabriel Tardio tại chung kết nội dung đôi nam với phần thắng 2-0 (11-6, 11-8).

Ở nội dung đôi nam nữ, Ben Johns cùng Anna Leigh Waters có chiến thắng 2-0 (11-4, 11-3) trước cặp Hayden Patriquin - Anna Bright để lên ngôi vô địch. Như vậy, Anna Leigh Waters có cú đúp danh hiệu tại Hong Kong Slam 2026 khi đăng quang ở nội dung đôi nữ và đôi nam nữ.

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