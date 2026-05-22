Vòng 24 V-League 2025/26: Gay cấn cuộc đua trụ hạng

Cuộc đua trụ hạng ở vòng 24 V League 2025/26 được đánh giá có khả năng rút gọn những đội nhằm trong nhóm nguy cơ. Thanh Hoá và SLNA có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch bởi nếu thắng, cả hai đội đều chắc chắn trụ hạng.

Thanh Hoá có cơ hội tự quyết trong cuộc đua trụ hạng (Ảnh: Như Đạt)

Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản khi cả hai đội đều gặp những đội đang trực tiếp đua trụ hạng. Thanh Hoá sẽ có màn tiếp đón HAGL trên sân nhà, trong khi SLNA phải làm khách trên sân của CLB TP.HCM.

Cả HAGL cũng như TP.HCM đều là những đội có nguy cơ cao trong cuộc đua trụ hạng. Nếu tiếp tục phải nhận thêm thất bại, cả hai đội có khả năng bị đẩy xuống gần hơn với hai vị trí cuối bảng. Vì vậy, hai trận đấu này được đánh giá sẽ rất kịch tính.

Trong khi đó, hai đội cuối bảng cũng vừa đối mặt với thách thức, cũng là cơ hội để dần rút ngắn khoảng cách với nhóm xếp trên. Đà Nẵng được đánh giá có cơ hội giành điểm cao hơn khi được đá trên sân nhà trước Hải Phòng, đội không còn nhiều mục tiêu.

PVF-CAND lại gặp khó khăn hơn khi phải chạm trán Thể Công Viettel, đội đang có phong độ tốt cũng như cạnh tranh vị trí á quân. Nếu tiếp tục không có được kết quả tốt, PVF-CAND sẽ gặp khó trong cuộc đua trụ hạng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn