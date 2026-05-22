Vô địch V-League sớm, CAHN củng cố lực lượng hướng tới cúp châu Á

CAHN mới đây chính thức thông báo gia hạn hợp đồng với tiền vệ Stefan Mauk đến năm 2028. Đây là bản hợp đồng được đánh giá đầy chất lượng của CAHN khi Stefan Mauk đang có phong độ thi đấu rất ấn tượng.

Dù là mùa giải đầu tiên đến với bóng đá Việt Nam nhưng Stefan Mauk cho thấy sự hoà nhập rất nhanh trong màu áo CAHN. Tiền vệ mang áo số 6 củng cố sức mạnh khu trung tuyến của CAHN, đóng vai trò thu hồi bóng và điều tiết lối chơi với nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Mùa này, Stefan Mauk đã ghi được 3 bàn trong 20 trận ra sân tại V-Leauge, đóng góp lớn vào chức vô địch của CAHN. Tính ở mọi đấu trường, Mauk đã ghi được 5 bàn cho CAHN mùa này, con số ấn tượng với một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Trang chủ CAHN đánh giá rất cao những đóng góp của Stefan Mauk: “Sự ổn định, nhãn quan chiến thuật và đẳng cấp của tiền vệ người Australia là mảnh ghép vô cùng quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của CLB”.

Mùa giải tới, CAHN sẽ tiếp tục đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự cúp châu Á. Vì vậy, việc gia hạn hợp đồng với những trụ cột như Stefan Mauk sẽ giúp tạo nên sự ổn định hướng tới mùa giải tiếp theo. Ở vòng đấu tới, CAHN sẽ có chuyến làm khách trên sân của Hà Tĩnh vào 18h00 ngày 24/5.

