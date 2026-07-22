Hà Nội FC ký hợp đồng với nhà vô địch Cúp Quốc gia thay thế Tuấn Hải

Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2026/2027 mới nhất, Hà Nội FC đã chính thức chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Bùi Ngọc Long từ CLB Công an TP.HCM. Đây được xem là sự bổ sung quan trọng của đội chủ sân Hàng Đẫy sau khi chia tay tiền đạo Phạm Tuấn Hải, người đã chuyển sang khoác áo Nam Định.

Bùi Ngọc Long gia nhập Hà Nội FC sau bốn mùa giải thi đấu cho Công an TP.HCM. Trong màu áo đội bóng chủ sân Thống Nhất, cầu thủ sinh năm 2001 ra sân 54 trận trên mọi đấu trường, ghi 4 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo. Với tốc độ, khả năng bứt phá và nguồn năng lượng dồi dào, Ngọc Long được đánh giá là mẫu cầu thủ giàu đột biến ở hai hành lang cánh.

Hà Nội FC ký hợp đồng với Bùi Ngọc Long.

Ở mùa giải 2025/2026, tiền vệ 24 tuổi có 15 lần ra sân và đóng góp tích cực mỗi khi được trao cơ hội. Đáng chú ý, anh là thành viên của Công an TP.HCM giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2025/2026.

Sự xuất hiện của Bùi Ngọc Long được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội FC khỏa lấp khoảng trống mà Phạm Tuấn Hải để lại. Dù không phải mẫu tiền đạo cắm, nhưng cầu thủ này sở hữu khả năng hoạt động rộng, chơi tốt ở hai cánh và có thể mang đến nhiều phương án tấn công cho đội bóng Thủ đô.

Trước khi hoàn tất thương vụ Bùi Ngọc Long, Hà Nội FC cũng đã giữ chân Đỗ Hùng Dũng bằng bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028. Bên cạnh đó, đội chủ sân Hàng Đẫy còn tăng cường sức mạnh hàng công với tiền đạo ngoại Andrew Jung.

Với những sự bổ sung đáng chú ý cùng việc giữ chân các trụ cột, Hà Nội FC cho thấy quyết tâm xây dựng lực lượng đủ chiều sâu để cạnh tranh chức vô địch V-League 2026/2027 cũng như hướng tới thành tích cao ở các đấu trường quốc nội.