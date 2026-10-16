HLV Cristiano Roland đặt mục tiêu lớn cùng U17 Việt Nam tại World Cup 2026

Sau hơn một tháng tập luyện, U17 Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho lần đầu tham dự FIFA U17 World Cup. Ban huấn luyện tập trung nâng cao thể lực, hoàn thiện lối chơi thông qua các trận đấu tập, đồng thời chú trọng dinh dưỡng, phục hồi và tâm lý thi đấu cho các cầu thủ. Trả lời phỏng vấn truyền thông mới đây, HLV trưởng Cristiano Roland chia sẻ về quá trình chuẩn bị, đánh giá các đối thủ tại bảng G và mục tiêu của đội tuyển ở giải đấu sắp tới.

U17 Việt Nam tập trung hoàn thiện thể lực và chiến thuật

Đánh giá quá trình chuẩn bị vừa qua, HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện dành hai tuần đầu tiên để cải thiện thể trạng, đặc biệt là sức mạnh và sức bền của các cầu thủ. Sau đó, đội tuyển tổ chức các trận đấu tập nhằm kiểm nghiệm và hoàn thiện phương án chiến thuật.

Nhà cầm quân người Brazil đánh giá đây là giai đoạn khởi đầu quan trọng, đồng thời kỳ vọng các đợt tập huấn và thi đấu giao hữu sắp tới sẽ giúp toàn đội đạt trạng thái tốt nhất trước khi bước vào World Cup.

HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện dành hai tuần đầu tiên để cải thiện thể trạng, đặc biệt là sức mạnh và sức bền của các cầu thủ.

U17 Việt Nam sẽ thi đấu ba trận giao hữu tại Hàn Quốc, sau đó tiếp tục tập huấn tại UAE trước khi di chuyển đến Qatar. Theo HLV Cristiano Roland, những trận đấu này giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, thích nghi với cường độ thi đấu cao và nâng cao khả năng vận hành chiến thuật.

Bên cạnh chuyên môn, ban huấn luyện cũng hướng dẫn các cầu thủ về chế độ dinh dưỡng, sử dụng sản phẩm bổ sung phù hợp và nghỉ ngơi nhằm bảo đảm thể trạng trong suốt quá trình chuẩn bị.

HLV Cristiano Roland đánh giá cao các đối thủ tại bảng G

Tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm cùng bảng với Bỉ, New Zealand và Mali. HLV Cristiano Roland nhận định cả ba đối thủ đều có chất lượng chuyên môn cao, đồng thời dự báo các trận đấu sẽ mang đến nhiều thử thách cho đội tuyển.

Ban huấn luyện đã nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu của từng đối thủ để xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh U17 Việt Nam cần tập trung vào từng trận đấu, trước mắt là cuộc đối đầu với U17 Bỉ, đồng thời nỗ lực giành điểm ở mỗi lượt trận.

Nhà cầm quân này cũng yêu cầu các cầu thủ giữ sự tập trung, không để những ý kiến trên mạng xã hội ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị. Theo ông, các cầu thủ cần duy trì tinh thần làm việc nghiêm túc, thể hiện trách nhiệm trong từng buổi tập và trận đấu để hướng tới mục tiêu chung.

U17 Việt Nam muốn tạo dấu ấn ở U17 World Cup 2026

Đánh giá về Nguyễn Lực cùng những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân nổi bật, HLV Cristiano Roland cho rằng U17 Việt Nam sở hữu nhiều nhân tố có khả năng tạo đột biến. Dù vậy, ông nhấn mạnh sức mạnh tập thể, sự gắn kết và kỷ luật chiến thuật mới là những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của đội tuyển. Theo HLV Cristiano Roland, khi toàn đội tổ chức tốt trong cả tấn công lẫn phòng ngự, các cá nhân sẽ có điều kiện phát huy năng lực và tạo ra khác biệt đúng thời điểm.

U17 Việt Nam muốn tạo dấu ấn ở U17 World Cup 2026.

Nhận định về cơ hội của các đại diện châu Á tại World Cup, HLV Cristiano Roland thừa nhận U17 Việt Nam phải đối mặt với thử thách lớn. Vì vậy, đội tuyển không chỉ cần chuẩn bị kỹ về thể lực và chiến thuật mà còn phải nâng cao bản lĩnh, tinh thần vượt khó và khả năng duy trì sự tập trung.

“Chúng tôi thực sự muốn tạo ra sự khác biệt”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh, đồng thời khẳng định toàn đội đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất để mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ Việt Nam.

Nhà cầm quân người Brazil cho biết sự ủng hộ của người hâm mộ là nguồn động lực quan trọng để các cầu thủ tiếp tục cố gắng, vượt qua giới hạn bản thân và thể hiện hình ảnh tích cực tại đấu trường thế giới.