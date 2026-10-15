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U17 Việt Nam "thử lửa" với loạt đối thủ chất lượng trước thềm U17 World Cup 2026

Thứ Năm, 19:33, 15/10/2026
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VOV.VN - U17 Việt Nam sẽ có 2 chuyến tập huấn nước ngoài và "thử lửa" với loạt đối thủ chất lượng trước khi tham dự VCK U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam sẽ có 2 đợt tập huấn nước ngoài nhằm chuẩn bị cho VCK U17 World Cup 2026. Trong thời gian qua, U17 Việt Nam đã có 4 tuần tập luyện ở Hà Nội và trải qua một số trận đấu tập với U23 Hà Nội, U19 VPF, CLB Hà Nội hay U19 Hà Nội.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 19/10 đến 29/10. Trong chuyến tập huấn này, U17 Việt Nam dự kiến sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với các đội U16 Hàn Quốc, U17 Hàn Quốc cùng một CLB U18 thuộc K-League.

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Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên U17 Việt Nam hướng tới VCK U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Tiếp đó, từ ngày 6/11 đến 9/11, U17 Việt Nam sẽ tập huấn tại UAE trước khi bước vào VCK U17 World Cup 2026. Tại đây, U17 Việt Nam dự kiến thi đấu giao hữu với U17 Fiji, đối thủ có những nét tương đồng với U17 New Zealand – một trong ba đội cùng bảng G với U17 Việt Nam. Ngoài ra, VFF đang trao đổi với LĐBĐ Saudi Arabia về khả năng tổ chức trận giao hữu giữa hai đội U17 trước thềm giải đấu.

HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam sẽ tận dụng tối đa quãng thời gian chuẩn bị trước giải đấu: “Các cầu thủ luôn cố gắng vượt qua những thử thách. Trong vòng một tháng trước khi U17 World Cup diễn ra, toàn đội sẽ quyết tâm làm việc hết sức với trách nhiệm cao nhất, nhằm hướng tới kết quả tốt nhất có thể tại giải đấu”.

Tại VCK U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ ra quân tại bảng G gặp U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11. Sau đó, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ gặp U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 và U17 Mali lúc 20h ngày 26/11. 

 

Hoàng Long/VOV.VN
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