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U23 Kuwait bất ngờ tổn thất lực lượng ở trận gặp U23 Việt Nam

Thứ Ba, 12:30, 15/09/2026
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VOV.VN - U23 Kuwait tổn thất lực lượng trước trận gặp U23 Việt Nam tại ASIAD 2026 khi 3 cầu thủ Abdulrahman Ajaji, Ali Hassan và Nasser Khader bị từ chối nhập cảnh vào Nhật Bản.

Theo giới truyền thông Kuwait, U23 Kuwait không có sự phục vụ của 3 cầu thủ Abdulrahman Ajaji, Ali Hassan và Nasser Khader trong trận ra quân gặp U23 Việt Nam tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Nguyên nhân là bởi 3 cầu thủ này bị nhà chức trách Nhật Bản từ chối nhập cảnh.

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U23 Kuwait tập luyện tại Nhật Bản. (Ảnh: LĐBĐ Kuwait)

Liên đoàn bóng đá Kuwait khẳng định đã thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết, cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan và phối hợp với Ủy ban Olympic Kuwait để đưa các cầu thủ vào Nhật Bản. Cả 3 cầu thủ này đã được cấp thẻ có giá trị tương đương thị thực nhập cảnh từ BTC ASIAD 2026. 

Tuy nhiên, nhà chức trách tại sân bay Nagoya đã từ chối cho 3 cầu thủ này nhập cảnh vào Nhật Bản khi họ xuất trình thẻ và các giấy tờ liên quan.

Đáng chú ý, U23 Kuwait tới Nhật Bản từ hôm 9/9 nhưng thông tin 3 cầu thủ bị từ chối nhập cảnh chỉ được Liên đoàn bóng đá Kuwait công bố vào hôm 14/9.

Diễn biến này khiến U23 Kuwait không có đủ lực lượng khi bước vào trận ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 gặp U23 Việt Nam lúc 17h00 ngày 15/9. Ở lượt trận kế tiếp, U23 Kuwait sẽ gặp U23 Uzbekistan vào ngày 18/9 và U23 Philippines vào ngày 22/9.

Hoàng Long/VOV.VN
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