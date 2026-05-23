Pep Guardiola làm nên điều chưa từng có trong lịch sử với Messi và Ronaldo?

Theo giới truyền thông Arab, Al Nassr đang tích cực theo đuổi Pep Guardiola và sẵn sàng trả mức lương lên tới 150 triệu USD/năm cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Người đại diện của Pep Guardiola là Josep Maria Orobitg cũng xác nhận nhà vô địch giải Saudi Arabia đang quan tâm tới thân chủ mình.

Nếu kịch bản Pep Guardiola tới Al Nassr và dẫn dắt Cristiano Ronaldo trở thành sự thật, ông sẽ là HLV đầu tiên từng chính thức làm thầy của cả 2 siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Trong quá khứ, Pep Guardiola từng dẫn dắt Lionel Messi tại Barca.

Đến nay, thế giới bóng đá chưa từng ghi nhận HLV nào từng chính thức làm thầy của cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, mà mới chỉ có một số cầu thủ từng là đồng đội của cả 2 siêu sao này như Angel Di Maria, Carlos Tevez, Gonzalo Higuain, Achraf Hakimi, Gerard Pique...

Pep Guardiola có thể trở thành HLV đầu tiên chính thức làm thầy của cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo

Hiện tại, Al Nassr đang tìm kiếm vị thuyền trưởng mới khi HLV Jorge Jesus xác nhận chia tay đội bóng ngay sau chức vô địch giải Saudi Arabia mùa 2025/2026.

Trong khi đó, Pep Guardiola đã thông báo chia tay Man City sau 10 năm gắn bó. Ngoài sự quan tâm từ Al Nassr, Pep Guardiola đang là mục tiêu săn đón của hàng loạt CLB và ĐTQG trên khắp thế giới.

Ở vòng hạ màn mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/2026, Pep Guardiola sẽ dẫn dắt Man City trận cuối cùng khi tiếp đón Aston Villa. Nửa xanh thành Manchester cũng thông báo sẽ dựng tượng nhà cầm quân người Tây Ban Nha ở sân Etihad và đổi tên khán đài phía Bắc thành khán đài Pep Guardiola.