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Trực tiếp Timor Leste 0-0 Việt Nam: Xuân Son, Hoàng Hên đá chính

Thứ Sáu, 19:13, 24/07/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Timor Leste vs Việt Nam diễn ra vào 20h30 ngày 24/7 trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Trực tiếp Timor Leste vs Việt Nam diễn ra vào 20h30 ngày 24/7 trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026.

19:12
truc tiep timor leste 0-0 viet nam xuan son, hoang hen da chinh hinh anh 1
Đội hình xuất phát ĐT Việt Nam (Ảnh: VFF)
09:58
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09:58
09:58

ĐT Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với ĐT Timor Leste với mục tiêu không gì khác ngoài việc giành một chiến thắng. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn về nhiều mặt, đây là cơ hội để ĐT Việt Nam giành trọn 3 điểm, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc đua tại bảng đấu.

Xét về tương quan lực lượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, ĐT Việt Nam được đánh giá cao hơn ĐT Timor Leste. Trong nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam luôn thuộc nhóm cạnh tranh những vị trí hàng đầu khu vực Đông Nam Á, trong khi Timor Leste là nền bóng đá yếu và vẫn đang trên hành trình thu hẹp khoảng cách với các đối thủ. Vì thế, nếu thi đấu đúng khả năng, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương.

truc tiep timor leste 0-0 viet nam xuan son, hoang hen da chinh hinh anh 2
ĐT Việt Nam có màn chạy đà ấn tượng cho ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Hoài Thương)

Tuy nhiên, sự chênh lệch trên lý thuyết không chắc chắn đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng. Khi đối đầu với một đội bóng mạnh hơn, Timor Leste nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách chơi thận trọng, ưu tiên quân số cho mặt trận phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Những gương mặt nhập tịch và gốc nước ngoài ở hàng thủ đủ sức giúp Timor Leste hướng tới khởi đầu chắc chắn trước ĐT Việt Nam. Trong bối cảnh đó, khả năng tổ chức tấn công trước một hàng thủ chơi thấp sẽ là bài toán mà ĐT Việt Nam cần giải quyết.

Sự kiên nhẫn vì thế đóng vai trò quan trọng. Các cầu thủ Việt Nam cần duy trì tốc độ luân chuyển bóng, khai thác tốt khoảng trống ở hai biên và hạn chế những đường chuyền thiếu chính xác có thể tạo điều kiện để đối phương phản công. Những bàn thắng sớm sẽ giúp trận đấu trở nên thuận lợi hơn, buộc Timor Leste phải từ bỏ thế trận phòng ngự và để lộ thêm khoảng trống.

Bên cạnh mục tiêu giành chiến thắng, cuộc đối đầu với ĐT Timor Leste cũng là dịp để ban huấn luyện ĐT Việt Nam tính toán việc sử dụng lực lượng phù hợp. ASEAN Cup là một hành trình đòi hỏi sự ổn định trong nhiều trận đấu, vì vậy việc phân phối thể lực và duy trì trạng thái thi đấu cho các cầu thủ cũng có ý nghĩa quan trọng.

ĐT Việt Nam rõ ràng là đội được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn, nhưng điều quan trọng vẫn là biến ưu thế đó thành hiệu quả trên sân. Nếu nhập cuộc tập trung, duy trì được sức ép và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, một chiến thắng trước Timor Leste là mục tiêu hoàn toàn nằm trong khả năng của đội tuyển Việt Nam.

Đây cũng sẽ là bước tiến cần thiết để thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới những thử thách khó khăn hơn trên hành trình tại ASEAN Cup 2026.

Trận đấu giữa hai đội tuyển Timor Leste vs Việt Nam diễn ra lúc 20h30 ngày 24/7/2026. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Như Đạt/VOV.VN
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