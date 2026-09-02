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Xuân Son gửi thông điệp ý nghĩa mừng ngày Quốc khánh

Thứ Tư, 11:31, 02/09/2026
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VOV.VN - Xuân Son thể hiện tình yêu với Việt Nam khi gửi thông điệp đầy ý nghĩa trong ngày Quốc khánh.

Kể từ khi mang quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Xuân Son luôn thể hiện tình yêu với cuộc sống tại quê hương thứ hai. Trong màu áo ĐT Việt Nam, Xuân Son đóng góp lớn để cùng các đồng đội tại đội tuyển hai lần liên tiếp vô địch ASEAN Cup vào các năm 2024 và 2026.

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Xuân Son gửi thông điệp ý nghĩa trong ngày Quốc khánh 2/9 (Ảnh chụp màn hình)

Trong cả hai lần nâng cúp vô địch cùng ĐT Việt Nam, Xuân Son đều giành danh hiệu vua phá lưới giải đấu. Xuân Son cũng được người hâm mộ yêu mến khi luôn thân thiện giao lưu cùng người hâm mộ, cũng như bày tỏ lòng yêu mến với cuộc sống tại Việt Nam.

Trong ngày Quốc khánh 2/9, Xuân Son chia sẻ thông điệp ý nghĩa: “Chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026). Vinh quang Việt Nam!”

Xuân Son cùng các cầu thủ ĐT Việt Nam vừa vô địch ASEAN Cup 2026 sẽ có quãng nghỉ trước khi trở lại thi đấu cho câu lạc bộ tại V-League 2026/27. Các cầu thủ có những hoạt động ý nghĩa bên bạn bè cùng người thân để phục hồi thể lực nhằm sẵn sàng cho mùa giải mới, cũng như xa hơn là giải đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 9 và 10/2026.

Tại V-League 2026/27, Xuân Son sẽ cùng Nam Định có màn tiếp đón HAGL trên sân nhà vào 18h00 ngày 6/9. Các trận đấu tại vòng 1 V-League 2026/27 sẽ được báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
PV/VOV.VN
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