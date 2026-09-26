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Đỗ Duy Mạnh đặt mục tiêu sớm trở lại trong màu áo ĐT Việt Nam

Thứ Bảy, 14:13, 26/09/2026
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VOV.VN - Đỗ Duy Mạnh khẳng định sẽ duy trì tinh thần tích cực, tập trung điều trị và phục hồi, đồng thời hướng tới mục tiêu sớm trở lại thi đấu để tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú thăm Đỗ Duy Mạnh

Sáng 26/9, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Phú tới nhà riêng tại Hà Nội thăm và động viên trung vệ Đỗ Duy Mạnh, người đang trong quá trình điều trị và phục hồi sau ca phẫu thuật chấn thương.

Tại buổi gặp, Tổng Thư ký VFF hỏi thăm tình hình sức khỏe và động viên Duy Mạnh giữ tinh thần lạc quan, kiên trì tập phục hồi theo hướng dẫn của đội ngũ y tế. Ông Nguyễn Văn Phú khẳng định VFF sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để trung vệ sinh năm 1996 có quá trình điều trị thuận lợi.

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Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Phú tới nhà riêng tại Hà Nội thăm và động viên trung vệ Đỗ Duy Mạnh.

Tổng Thư ký VFF đồng thời chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tới Đỗ Duy Mạnh. Sự động viên này tiếp thêm tinh thần cho tuyển thủ Việt Nam trong giai đoạn phải tạm xa sân cỏ vì chấn thương.

Đỗ Duy Mạnh đặt mục tiêu sớm trở lại

Đáp lại sự quan tâm của VFF, Đỗ Duy Mạnh gửi lời cảm ơn Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC khẳng định sẽ duy trì tinh thần tích cực, tập trung điều trị và phục hồi, đồng thời hướng tới mục tiêu sớm trở lại thi đấu để tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Chấn thương của Duy Mạnh tái phát vào giai đoạn cuối mùa giải trước, khiến anh phải dừng thi đấu từ cuối tháng 4/2026. Đến tháng 6, HLV Kim Sang Sik triệu tập Duy Mạnh chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 và chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, trung vệ này không đảm bảo thể trạng để tập luyện và thi đấu nên trở về CLB tiếp tục điều trị.

Đầu tháng 9, Duy Mạnh sang Mỹ phẫu thuật. Ca mổ diễn ra thành công, nhưng cầu thủ sinh năm 1996 vẫn cần một khoảng thời gian dài để hồi phục. Theo dự kiến, anh cần khoảng 6-9 tháng trước khi có thể hướng tới việc trở lại thi đấu đỉnh cao.

Trong thời gian tới, Duy Mạnh sẽ tập trung hoàn tất quá trình phục hồi. Sự đồng hành của VFF cùng quyết tâm của trung vệ ĐT Việt Nam được kỳ vọng giúp anh từng bước lấy lại thể trạng và sớm tái xuất sân cỏ.

PV/VOV.VN
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