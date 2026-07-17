HLV Myanmar e ngại bộ 3 “Hên – Lộc – Son” của ĐT Việt Nam

HLV Jorn Anderson và hậu vệ Nanda Kyaw tham dự cuộc họp báo trước trận đấu. (Ảnh: Hoài Thương)

Trước khi cùng ĐT Myanmar tới làm khách trong trận giao hữu trên sân vận động Thái Nguyên, HLV Jorn Andersen từng dẫn dắt ĐT Hong Kong (Trung Quốc) “thử lửa” với ĐT Việt Nam và nhận thất bại 0-2 vào năm 2023.

Nhà cầm quân này thẳng thắn đánh giá ĐT Việt Nam đã có sự tiến bộ lớn trong thời gian qua. HLV Jorn Andersen cũng tỏ ra ấn tượng với bộ 3 tấn công Đỗ Hoàng Hên – Nguyễn Tài Lộc – Nguyễn Xuân Son.

"Tôi thấy ĐT Việt Nam hiện tại tiến bộ rất nhiều. Đặc biệt có 3 tiền đạo nhập tịch rất chất lượng. Nhìn chung, lực lượng của ĐT Việt Nam cũng rất mạnh so với các đội trong khu vực Đông Nam Á” – HLV Jorn Andersen cho hay.

Vị thuyền trưởng ĐT Myanmar cũng tạo điểm nhấn trong cuộc họp báo trước trận đấu khi nhận định “thua ĐT Việt Nam là bình thường”.

HLV Jorn Anderson phát biểu. (Ảnh: Hoài Thương)

“ĐT Việt Nam có thứ hạng cao hơn ĐT Myanmar trên bảng xếp hạng FIFA. Tôi cũng mới nhậm chức HLV ĐT Myanmar khoảng hơn 1 tuần. Hơn nữa đây là một trận giao hữu, nên chúng tôi muốn đối đầu với một đối thủ mạnh và chơi theo chiến thuật đề ra. Đây là một bài kiểm tra tốt với ĐT Myanmar. Nếu chúng tôi thua ĐT Việt Nam thì cũng bình thường, còn nếu giành kết quả tốt thì sẽ là bất ngờ thú vị” – HLV Jorn Anderson nói.

Trong khi đó, hậu vệ Nanda Kyaw khẳng định ĐT Myanmar muốn thử thách chính mình và sẽ cố gắng thể hiện những thành quả đã đạt được trong thời gian tập luyện vừa qua.

“Cả hai đội đều có sự thay đổi so với những lần gặp nhau trước đây. Chúng tôi hiện đang làm quen với HLV mới. Dù đây là một trận giao hữu, nhưng ĐT Myanmar sẽ nỗ lực hết mình và thể hiện những gì đã tập luyện trong thời gian qua” – Nanda Kyaw cho hay.