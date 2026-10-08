Lịch thi đấu U17 World Cup 2026: U17 Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026

VCK U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar. U17 Việt Nam góp mặt ở bảng G và phải đối mặt với những thử thách đến từ châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi.

Theo lịch thi đấu U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U17 Bỉ lúc 20h00 ngày 20/11. Đây là đối thủ đến từ châu Âu, sở hữu nền tảng kỹ thuật và tư duy chiến thuật hiện đại.

Lịch thi đấu U17 World Cup 2026 của U17 Việt Nam.

Đến 22h30 ngày 23/11, U17 Việt Nam chạm trán U17 New Zealand, đương kim vô địch khu vực châu Đại Dương. Ở lượt trận cuối vòng bảng, diễn ra lúc 20h00 ngày 26/11, thầy trò HLV Cristiano Roland đối đầu U17 Mali.

U17 Việt Nam hướng tới dấu mốc lịch sử

U17 Việt Nam đã tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 21/9 để chuẩn bị cho giải đấu. U17 Việt Nam đã có những trận giao hữu để HLV Cristiano Roland có thêm cơ sở đánh giá lực lượng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện những phương án chuyên môn hướng tới sân chơi thế giới.

Dự kiến, ngày 19/10, đội tuyển sẽ lên đường sang Hàn Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày. Sau đó, đội tiếp tục có khoảng 10 ngày tập huấn tại UAE trước khi di chuyển sang Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Với quỹ thời gian chuẩn bị ngày càng thu hẹp lại, từng buổi tập và từng trận đấu tập đều là cơ hội để U17 Việt Nam hoàn thiện về thể lực, chiến thuật và sự gắn kết, hướng tới màn trình diễn tốt nhất tại lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi U17 thế giới.