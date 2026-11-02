HLV Park Hang Seo nổi cáu khi bị khán giả Thái Lan xúc phạm

HLV Park Hang Seo nổi cáu trước sự khiêu khích của CĐV Pattaya United. (Ảnh: Chụp màn hình)

HLV Park Hang Seo nổi cáu khi bị các CĐV Pattaya United khiêu khích sau trận hòa 2-2 với Kanchanaburi FC tại vòng 9 Thai League 2 diễn ra tối 1/11. Ông Park không thể giữ bình tĩnh khi nhóm CĐV quá khích liên tục có cử chỉ xúc phạm và hô vang "kim chi" (món ăn truyền thống của Hàn Quốc) nhằm chế giễu.

Ngoài việc gây hấn với HLV Park Hang Seo, nhóm CĐV Pattaya United này còn có những hành vi thiếu chuẩn mực nhắm vào các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện Kanchanaburi FC.

Sự việc khiến HLV Park Hang Seo cùng các thành viên Kanchanaburi FC phản ứng dữ dội. Lực lượng an ninh và các cầu thủ Pattaya United đã phải can thiệp để ngăn tình hình trở nên mất kiểm soát.

Trong trận đấu này, Kanchanaburi FC tới làm khách của Pattaya United và đã 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng cuối cùng chỉ có kết quả hòa 2-2.

Hiện tại, Kanchanaburi FC đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Thai League 2 với 14 điểm. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Park Hang Seo chỉ kém 3 điểm so với vị trí nhì bảng và vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất thăng hạng.