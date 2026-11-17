HLV Jorge Jesus và mẹ của Cristiano Ronaldo liên tiếp lên tiếng trước giới truyền thông. (Ảnh: Everything Soccer)

Mẹ của Cristiano Ronaldo là bà Dolores Aveiro đã gây chú ý lớn khi cho rằng con trai không nhận được sự tôn trọng xứng đáng và bản thân cảm thấy vui mừng khi Bồ Đào Nha thua Đan Mạch 1-4 ở UEFA Nations League.

"Đội tuyển Bồ Đào Nha thất bại như thế là xứng đáng. Tôi còn cảm thấy vui vì điều đó" - bà Dolores Aveiro chia sẻ trước giới truyền thông.

Bà Dolores Aveiro tỏ ra không hài lòng dù LĐBĐ Bồ Đào Nha có những động thái tri ân Cristiano Ronaldo, vì cho rằng những hành động này là hời hợt. Thậm chí, bà Dolores Aveiro còn cho rằng các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha đã thiếu tôn trọng Cristiano Ronaldo.

"Đáng lẽ, buổi tri ân đáng lẽ phải được tổ chức khi con trai tôi ở đó, chứ không phải khi nó vắng mặt" - Bà Dolores Aveiro cho hay.

Trong buổi họp báo trước trận Bồ Đào Nha làm khách của Xứ Wales ở lượt cuối vòng bảng UEFA Nations League, HLV Jorge Jesus đã được đề nghị phản hồi những chỉ trích từ bà Dolores Aveiro. Đáp lại, HLV Jorge Jesus cho hay: "Bây giờ tôi phải trả lời cả mẹ của Cristiano Ronaldo sao?".

Nhà cầm quân này cũng khẳng định, mình sẽ trả lời những câu hỏi về Cristiano Ronaldo chừng nào các phóng viên còn đặt vấn đề: "Việc của tôi là trả lời câu hỏi trong buổi họp báo. Nếu sang năm các bạn hỏi về Cristiano Ronaldo thì tôi cũng sẽ trả lời".

Theo lịch thi đấu, trận Xứ Wales gặp Bồ Đào Nha sẽ diễn ra lúc 02h45 ngày 18/11 (giờ Việt Nam).