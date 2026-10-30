Ronaldo lập hat-trick thứ 67 trong sự nghiệp, tiến sát cột mốc 1.000 bàn thắng

Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định khả năng săn bàn đáng kinh ngạc ở tuổi 41 khi lập hat-trick, giúp Al Nassr đánh bại Al Kholood với tỷ số 5-3 ở vòng 12 giải VĐQG Saudi Arabia rạng sáng 30/10.

Thành tích trên giúp siêu sao người Bồ Đào Nha đã sở hữu 985 bàn thắng trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng lịch sử đúng 15 pha lập công.

Cristiano Ronaldo lập hat-trick ở tuổi 41, tiến sát cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. (Ảnh: Reuters)

Trên sân Alawwal Park, Ronaldo ghi cả ba bàn trong hiệp 2, lần lượt ở các phút 66, 72 và 81 để góp công lớn vào chiến thắng của đội chủ nhà. Đây là hat-trick thứ 67 trong sự nghiệp của CR7, đồng thời tiếp tục đưa anh đến gần hơn với một trong những cột mốc đáng chú ý nhất lịch sử bóng đá.

Nếu cán mốc 1.000 bàn thắng trong các trận đấu chính thức, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên đạt thành tích này ở cấp độ bóng đá chuyên nghiệp dành cho cầu thủ trưởng thành. Với 985 bàn hiện có, tiền đạo người Bồ Đào Nha đang tiến gần đến mục tiêu mà anh theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Ảnh: Reuters

Ở tuổi 41, cựu chân sút MU, Real Madrid và Juventus vẫn duy trì khả năng tạo khác biệt trong màu áo Al Nassr. Những bàn thắng liên tiếp cho thấy Ronaldo tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên hàng công, bất chấp việc đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp.

Chặng đường còn lại để chạm mốc 1.000 bàn thắng không còn quá xa nhưng mỗi pha lập công vẫn mang ý nghĩa đặc biệt đối với Ronaldo. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ có thêm cơ hội ghi dấu ấn bằng một cột mốc chưa từng có trong thống kê bóng đá chuyên nghiệp.