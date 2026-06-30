"Học trò" của Pep Guardiola chính thức dẫn dắt Man City

Man City đã chính thức bổ nhiệm Enzo Maresca làm tân HLV trưởng sau khi Pep Guardiola rời ghế nóng. Chiến lược gia người Italia trở lại sân Etihad, nơi ông từng làm trợ lý, với bản hợp đồng đi kèm khoản bồi thường 17 triệu Bảng mà đội bóng phải trả cho Chelsea.

Enzo Maresca chính thức trở thành tân thuyền trưởng của Man City. (Ảnh: Manchester City)

Maresca vốn được xem là người kế nhiệm tiềm năng từ khi Guardiola xác nhận chia tay đội chủ sân Etihad. Tuy nhiên, quá trình đàm phán kéo dài do Chelsea yêu cầu mức phí đền bù cao trước khi đồng ý nhả người.

Phía Chelsea cho biết Maresca đã bày tỏ ý định rời đi từ sớm để nắm bắt cơ hội tại Man City. Ông cũng công khai xin lỗi vì quyết định ra đi giữa mùa giải đã ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích của đội bóng London.

Trong 10 năm dưới thời Pep Guardiola, Man City đã giành tới 20 danh hiệu lớn, bao gồm 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh và cú ăn ba lịch sử mùa 2022/2023. Maresca từng là một phần trong ban huấn luyện ở giai đoạn đỉnh cao đó, điều giúp ông được đánh giá cao về sự am hiểu triết lý của câu lạc bộ.

Enzo Maresca thời làm trợ lý cho HLV Pep Guardiola. (Ảnh: Manchester City)

Trước khi trở lại Etihad, Maresca gây ấn tượng khi giúp Leicester thăng hạng Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu tiên dẫn dắt. Sau đó, ông tiếp tục gặt hái thành công tại Chelsea với các danh hiệu Conference League và FIFA Club World Cup năm 2025.

Man City tin rằng Maresca sở hữu phong cách phù hợp để tiếp nối di sản của Guardiola. Bản thân HLV người Italia khẳng định đây là môi trường lý tưởng, nơi ông có thể phát triển và duy trì bản sắc bóng đá tấn công đẹp mắt.

Nhà cầm quân 45 tuổi sẽ ra mắt Man City trong chuyến du đấu hè tại Hàn Quốc gặp Inter Milan. Trận đấu chính thức đầu tiên của Enzo Maresca là màn so tài với Arsenal ở Siêu Cúp Anh trước khi bước vào mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/2027.