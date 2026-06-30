TRỰC TIẾP Bờ Biển Ngà vs Na Uy vòng 32 đội World Cup 2026: Sao MU, Man City so tài
Thứ Ba, 14:30, 30/06/2026
VOV.VN - TRỰC TIẾP Bờ Biển Ngà vs Na Uy vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 00h00 ngày 1/7/2026 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Dallas ở bang Texas, Mỹ.
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Bờ Biển Ngà nằm ở bảng đấu tương đối khó khăn với hai cái tên Ecuador và Đức, những đối thủ được đánh giá sẽ chiếm được hai vị trí dẫn đầu BXH cùng tấm vé vào vòng tiếp theo. Chính vì thế, mục tiêu mà Bờ Biển Ngà đặt ra chỉ là cố gắng thi đấu thật tốt nhằm có được điểm số cao nhất để cạnh tranh vị trí thứ 3 có thành tích tốt.
Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với những dự đoán ban đầu. Bờ Biển Ngà đã duy trì được đà hưng phấn từ sau giai đoạn giao hữu thành công. Họ mở màn chiến dịch vòng bảng bằng chiến thắng tối thiểu trước Ecuador, một trận đấu mà họ thể hiện sự tổ chức và vững chắc trong phòng ngự cũng như hiệu quả tấn công. Mặc dù để thua Đức ở lượt trận tiếp theo, nhưng "Bầy voi" đã bùng nổ đúng lúc bằng việc đánh bại Curacao ở lượt trận cuối để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào vòng loại trực tiếp tại World Cup.
Bên phần sân đối diện, Na Uy là một trong những hiện tượng kể từ đầu giải. Hai chiến thắng trước Iraq và Senegal cho thấy đội bóng của HLV Stale Solbakken không còn là tập thể chỉ biết trông chờ vào Erling Haaland. Họ chơi trực diện, giàu năng lượng, chuyển đổi trạng thái nhanh và luôn tạo ra cảm giác nguy hiểm trong mỗi đợt tấn công.
Sau khi dễ dàng giành vé vào vòng 1/16 trước khi lượt trận cuối cùng diễn ra, HLV Solbakken đã quyết định cất tới 10 trụ cột trên băng ghế dự bị ở trận đại chiến với Pháp nhằm tranh ngôi đầu. Kết quả là Na Uy nhận thất bại thảm hại 1-4 và chấp nhận vị trí nhì bảng. Toan tính của BHL Na Uy là rất dễ hiểu, khi họ giúp các hảo thủ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến với Bờ Biển Ngà. Khi mà những Erling Haaland, Martin Odegaard sạc đủ pin, Na Uy chắc chắn sẽ là thử thách khó khăn dành cho Bờ Biển Ngà.
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Bờ Biển Ngà vs Na Uy thuộc khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 00h00 ngày 1/7.
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Đội hình dự kiến:
Bờ Biển Ngà (5-3-2): Y. Fofana; Doue, Singo, Agbadou, Konan; Diallo, Kessie, S. Fofana, Diomande; Pepe, Toure
Na Uy (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.
TRỰC TIẾP Bờ Biển Ngà vs Na Uy
Để có mặt ở vòng đấu này, Bờ Biển Ngà có được ngôi nhì bảng E. Họ giành 2 trận thắng (1-0 trước Ecuador, 2-0 trước Curacao) và để thua 1-2 trước ĐT Đức.
Trong khi đó, Na Uy có mặt ở vòng 32 đội với tư cách đội nhì bảng I. Đại diện Bắc Âu giành chiến thắng 4-1 trước Iraq, 3-2 trước Senegal và thua Pháp 1-4.
Với tình hình nhân sự và phong độ của đôi bên, Na Uy được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. HLV Ståle Solbakken đã chủ động để đội hình dự bị ra thi đấu với ĐT Pháp ở trận cuối vòng bảng. Do đó, những trụ cột như Haaland, Odegaard có đến hơn 1 tuần nghỉ ngơi hoàn toàn trước trận đấu này.
Trong bối cảnh Haaland ở trạng thái sung sức nhất, ĐT Na Uy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đội bóng Bắc Âu chơi trực diện, giàu năng lượng, chuyển đổi trạng thái nhanh và luôn tạo ra cảm giác nguy hiểm trong mỗi đợt tấn công.
Tiền đạo đẳng cấp như Haaland với sự hỗ trợ của chân chuyền thượng thặng như Odegaard hứa hẹn sẽ tạo nên những khó khăn lớn cho hàng thủ vốn không phải lúc nào cũng duy trì được sự tập trung cao nhất của Bờ Biển Ngà.
Trong khi đó, Bờ Biển Ngà vẫn phải căng sức đối đầu với Curacao ở lượt cuối vòng bảng mới có thể chính thức giành vé đi tiếp nên những trụ cột của đội bóng châu Phi có thời gian nghỉ ít hơn nhiều đồng nghiệp bên phía Na Uy.
Những cầu thủ bắt đầu lớn tuổi như Nicolas Pepe hay Franck Kessié, Seko Fofana hoàn toàn có thể sẽ không duy trì được trạng thái sung mãn nhất trong suốt cả trận, nhất là khi màn so tài này diễn ra lúc 12h trưa (giờ địa phương) với cái nắng khủng khiếp của vùng Texas.
Trước khi bước vào trận đấu này, cả đôi bên đều chưa từng thắng một trận knock-out nào trong lịch sử World Cup. Trong khi ĐT Na Uy từng thất bại ở vòng 16 đội World Cup 1998 thì đây mới là lần đầu tiên Bờ Biển Ngà được hưởng bầu không khí của một trận đấu loại trực tiếp của World Cup. Do đó, sẽ có một trong hai đội tạo nên dấu ấn lịch sử sau khi trận đấu này kết thúc.
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