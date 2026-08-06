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Hôm nay, khởi tranh giải pickleball danh giá tại Việt Nam

Thứ Năm, 05:30, 06/08/2026
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VOV.VN - Hôm nay 6/8, giải pickleball Ho Chi Minh Open 2026 sẽ khởi tranh và đánh dấu sự trở lại của hệ thống PPA Tour Asia tại Việt Nam.

Giải PPA Asia 500 - MB Ho Chi Minh Open 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6-9/8 tại New Sports Club, TP.HCM. Đây là chặng thứ 7 trong mùa giải PPA Tour Asia năm 2026 và là chặng đấu thứ 2 diễn ra ở Việt Nam sau chặng Hanoi Cup hồi tháng 4.

Ho Chi Minh Open 2026 có tổng giá trị giải thưởng 70.000 USD. Các nhà vô địch nội dung đơn sẽ nhận 2.000 USD tiền thưởng, trong khi nội dung đôi có mức thưởng lên tới 5.500 USD, cùng 500 điểm xếp hạng PPA.

hom nay, khoi tranh giai pickleball danh gia tai viet nam hinh anh 1
Ảnh: PPA Tour Asia

Bên cạnh những tay vợt quốc tế có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng PPA Tour, giải Ho Chi Minh Open 2026 còn quy tụ hàng loạt ngôi sao pickleball Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Sophia Phương Anh hay Sophia Huỳnh Trần.

Theo lịch thi đấu trên trang chủ PPA, giải Ho Chi Minh Open 2026 sẽ bắt đầu vào sáng 6/8 với các trận đấu vòng loại. Vòng 1/16 nội dung đơn nam và đôi nam dự kiến bắt đầu từ 15h chiều 6/8. Vòng 1/16 nội dung đôi nam nữ dự kiến bắt đầu từ 18h tối 6/8.

Trong khi đó, các trận đấu chính thức ở nội dung đơn nữ và đôi nữ sẽ bắt đầu với vòng 1/8 diễn ra ngày 7/8.

Hoàng Long/VOV.VN
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