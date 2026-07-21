Huyền thoại bóng đá Anh qua đời vì bạo bệnh

Huyền thoại bóng đá Anh Kevin Keegan qua đời ở tuổi 75. (Ảnh: Sky Sports)

Gia đình Keegan thông báo, cựu danh thủ và cựu HLV Kevin Keegan đã qua đời ở tuổi 75 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Gia đình Keegan cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ bác sĩ đã hết lòng hỗ trợ và đề nghị được tôn trọng sự riêng tư trong thời khắc đau buồn này.

Kevin Keegan là huyền thoại của bóng đá Anh, từng 2 lần đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng vào năm 1978 và 1979. Trong sự nghiệp cầu thủ kéo dài từ năm 1968 đến 1985, ông từng khoác áo các CLB: Scunthorpe United, Liverpool, Hamburger SV, Southampton, Newcastle và Blacktown City. Ông cũng từng thi đấu 63 trận và ghi 21 bàn thắng ĐT Anh.

Giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp thi đấu của Kevin Keegan gắn liền với màu áo Liverpool, khi ông là ngôi sao giúp The Kop 3 lần vô địch nước Anh, 1 FA Cup, 2 Siêu Cúp Anh, 1 Cúp C1 châu Âu và 2 Cúp C2 châu Âu trong thập niên 1970.

Trên cương vị huấn luyện viên, Keevin Keegan từng dẫn dắt ĐT Anh ở giai đoạn 1999-2000. Ông cũng từng dẫn dắt những CLB tên tuổi ở Ngoại hạng Anh gồm Newcastle, Man City và Fulham trước khi chia tay sự nghiệp cầm quân vào năm 2008.

Sau khi Kevin Keegan qua đời, ĐT Anh thông báo sẽ dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ huyền thoại này trong trận gặp ĐT Tây Ban Nha trên sân nhà Wembley tại Nations League vào tháng 9 tới.