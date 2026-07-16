English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Harry Kane nói nguyên nhân thất bại của Anh trước Argentina

Thứ Năm, 09:11, 16/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Harry Kane thừa nhận tuyển Anh đánh mất thế trận sau khi có bàn thắng dẫn trước nên đã bị Argentina lội ngược dòng thành công.

Tuyển Anh thua Argentina vì đánh mất thế trận

Tuyển Anh tiến rất gần tấm vé vào chung kết World Cup 2026 khi Anthony Gordon mở tỷ số ở phút 55. Tuy nhiên, sau bàn thắng này, HLV Thomas Tuchel điều chỉnh đội hình theo hướng thiên về phòng ngự, tạo điều kiện để Argentina kiểm soát bóng và gia tăng sức ép.

Nhà đương kim vô địch tận dụng cơ hội với hai bàn thắng muộn của Enzo Fernández và Lautaro Martínez để ngược dòng giành chiến thắng 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

harry kane noi nguyen nhan that bai cua anh truoc argentina hinh anh 1
Harry Kane và đồng đội thua ngược Argentina ở bán kết World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, Harry Kane cho rằng: “Đây là kịch bản khá giống những giải đấu trước. Chúng tôi kiểm soát tốt trận đấu trong khoảng 60 phút, ghi bàn và vươn lên dẫn trước. Nhưng vì nhiều lý do, chúng tôi không còn giữ được bóng, cũng không gây đủ sức ép lên đối thủ. Điều đó giúp Argentina tạo đà tấn công và liên tục gây sức ép về phía khung thành của chúng tôi”.

Harry Kane cho rằng, việc lùi sâu bảo vệ tỷ số là phản xạ tự nhiên của một đội bóng đang dẫn trước, nhưng Anh đã trả giá vì lựa chọn này. “Việc cố gắng bảo toàn lợi thế một bàn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khi trận đấu vẫn còn khoảng 20 phút, quãng thời gian đó là quá dài trước một đối thủ như Argentina. Chúng tôi sẽ phải xem lại băng hình để tìm ra cách cải thiện” - đội trưởng tuyển Anh nhấn mạnh.

Harry Kane chưa nghĩ đến việc chia tay World Cup

Thất bại trước Argentina đánh dấu giải đấu lớn thứ sáu của Kane trong màu áo tuyển Anh. Anh từng vào bán kết World Cup 2018, chung kết EURO 2021 và EURO 2024, cùng tứ kết World Cup 2022, nhưng vẫn chưa thể chạm tay vào danh hiệu.

Đến kỳ World Cup 2030, Kane sẽ bước sang tuổi 36. Dù vậy, chân sút của tuyển Anh khẳng định còn quá sớm để nói đây có phải kỳ World Cup cuối cùng của anh hay không.

Harry Kane chia sẻ: “Hiện tại còn quá sớm để nói về điều đó. Tôi luôn nhìn mọi thứ theo từng mùa giải. Được khoác áo đội tuyển quốc gia là niềm tự hào lớn nhất đối với tôi. Bốn năm là khoảng thời gian rất dài. Hãy nhìn Lionel Messi, anh ấy vẫn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Tôi không muốn tự đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho bản thân”.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Argentina đối diện án phạt từ FIFA sau khi vào chung kết World Cup 2026
Argentina đối diện án phạt từ FIFA sau khi vào chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Argentina đối diện với án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sau khi ăn mừng mang thông điệp chính trị.

Argentina đối diện án phạt từ FIFA sau khi vào chung kết World Cup 2026

Argentina đối diện án phạt từ FIFA sau khi vào chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Argentina đối diện với án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sau khi ăn mừng mang thông điệp chính trị.

Messi lập thêm kỳ tích sau khi giúp Argentina vào chung kết World Cup 2026
Messi lập thêm kỳ tích sau khi giúp Argentina vào chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Messi tỏa sáng với cú đúp kiến tạo giúp Argentina ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Anh để vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

Messi lập thêm kỳ tích sau khi giúp Argentina vào chung kết World Cup 2026

Messi lập thêm kỳ tích sau khi giúp Argentina vào chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Messi tỏa sáng với cú đúp kiến tạo giúp Argentina ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Anh để vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất
Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất

VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất, Tây Ban Nha gặp Argentina, Pháp đối đầu với Anh.

Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất

Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất

VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết và tranh hạng Ba World Cup 2026 mới nhất, Tây Ban Nha gặp Argentina, Pháp đối đầu với Anh.

Xác định 2 đội vào chung kết World Cup 2026
Xác định 2 đội vào chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Tây Ban Nha và Argentina sẽ tạo nên trận chung kết World Cup 2026 trong khi Pháp sẽ gặp Anh ở trận tranh hạng ba.

Xác định 2 đội vào chung kết World Cup 2026

Xác định 2 đội vào chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Tây Ban Nha và Argentina sẽ tạo nên trận chung kết World Cup 2026 trong khi Pháp sẽ gặp Anh ở trận tranh hạng ba.

Messi tỏa sáng, Argentina thắng ngược Anh để vào chung kết World Cup 2026
Messi tỏa sáng, Argentina thắng ngược Anh để vào chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Lionel Messi tỏa sáng với cú đúp kiến tạo, Argentina lội ngược dòng thắng Anh 2-1 để tiến vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

Messi tỏa sáng, Argentina thắng ngược Anh để vào chung kết World Cup 2026

Messi tỏa sáng, Argentina thắng ngược Anh để vào chung kết World Cup 2026

VOV.VN - Lionel Messi tỏa sáng với cú đúp kiến tạo, Argentina lội ngược dòng thắng Anh 2-1 để tiến vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

HLV ĐT Anh “mong” Messi bị ốm, bật mí đại kế hoạch trước bán kết World Cup 2026
HLV ĐT Anh “mong” Messi bị ốm, bật mí đại kế hoạch trước bán kết World Cup 2026

VOV.VN - HLV Thomas Tuchel hài hước “mong” Messi bị cảm trước thềm trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh vs Argentina.

HLV ĐT Anh “mong” Messi bị ốm, bật mí đại kế hoạch trước bán kết World Cup 2026

HLV ĐT Anh “mong” Messi bị ốm, bật mí đại kế hoạch trước bán kết World Cup 2026

VOV.VN - HLV Thomas Tuchel hài hước “mong” Messi bị cảm trước thềm trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh vs Argentina.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế