Harry Kane nói nguyên nhân thất bại của Anh trước Argentina

Tuyển Anh thua Argentina vì đánh mất thế trận

Tuyển Anh tiến rất gần tấm vé vào chung kết World Cup 2026 khi Anthony Gordon mở tỷ số ở phút 55. Tuy nhiên, sau bàn thắng này, HLV Thomas Tuchel điều chỉnh đội hình theo hướng thiên về phòng ngự, tạo điều kiện để Argentina kiểm soát bóng và gia tăng sức ép.

Nhà đương kim vô địch tận dụng cơ hội với hai bàn thắng muộn của Enzo Fernández và Lautaro Martínez để ngược dòng giành chiến thắng 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.

Harry Kane và đồng đội thua ngược Argentina ở bán kết World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, Harry Kane cho rằng: “Đây là kịch bản khá giống những giải đấu trước. Chúng tôi kiểm soát tốt trận đấu trong khoảng 60 phút, ghi bàn và vươn lên dẫn trước. Nhưng vì nhiều lý do, chúng tôi không còn giữ được bóng, cũng không gây đủ sức ép lên đối thủ. Điều đó giúp Argentina tạo đà tấn công và liên tục gây sức ép về phía khung thành của chúng tôi”.

Harry Kane cho rằng, việc lùi sâu bảo vệ tỷ số là phản xạ tự nhiên của một đội bóng đang dẫn trước, nhưng Anh đã trả giá vì lựa chọn này. “Việc cố gắng bảo toàn lợi thế một bàn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khi trận đấu vẫn còn khoảng 20 phút, quãng thời gian đó là quá dài trước một đối thủ như Argentina. Chúng tôi sẽ phải xem lại băng hình để tìm ra cách cải thiện” - đội trưởng tuyển Anh nhấn mạnh.

Harry Kane chưa nghĩ đến việc chia tay World Cup

Thất bại trước Argentina đánh dấu giải đấu lớn thứ sáu của Kane trong màu áo tuyển Anh. Anh từng vào bán kết World Cup 2018, chung kết EURO 2021 và EURO 2024, cùng tứ kết World Cup 2022, nhưng vẫn chưa thể chạm tay vào danh hiệu.

Đến kỳ World Cup 2030, Kane sẽ bước sang tuổi 36. Dù vậy, chân sút của tuyển Anh khẳng định còn quá sớm để nói đây có phải kỳ World Cup cuối cùng của anh hay không.

Harry Kane chia sẻ: “Hiện tại còn quá sớm để nói về điều đó. Tôi luôn nhìn mọi thứ theo từng mùa giải. Được khoác áo đội tuyển quốc gia là niềm tự hào lớn nhất đối với tôi. Bốn năm là khoảng thời gian rất dài. Hãy nhìn Lionel Messi, anh ấy vẫn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Tôi không muốn tự đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho bản thân”.