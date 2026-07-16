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Vì sao Anh thay đổi chiến thuật khó hiểu rồi thua ngược Argentina?

Thứ Năm, 05:53, 16/07/2026
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VOV.VN - Sau khi hứng chịu chỉ trích vì Anh thua ngược Argentina 1-2 ở bán kết World Cup 2026, HLV Thomas Tuchel đã đưa ra giải thích về những điều chỉnh chiến thuật gây tranh cãi.

vi sao anh thay doi chien thuat kho hieu roi thua nguoc argentina hinh anh 1
Anh phòng ngự bị động và thua ngược Argentina 1-2. (Ảnh: Reuters)

HLV Thomas Tuchel trở thành tâm điểm chỉ trích khi Anh thua ngược Argentina 1-2 tại bán kết World Cup 2026. Trong trận đấu này, Tam sư đã chơi hay và có bàn mở tỷ số nhờ công của Anthony Gordon ở phút 55 nhưng sau đó đánh mất thế trận rồi nhận thất bại đau đớn.

Dù nắm lợi thế dẫn bàn, Anh đã chơi phòng ngự bị động từ giữa hiệp 2. HLV Thomas Tuchel khi rút tiền đạo Anthony Gordon rời sân để tăng cường trung vệ Erzi Konsa và thay đổi đổi hình từ 4-3-3 sang 5-4-1. Sau đó, nhà cầm quân người Đức tiếp tục đưa 2 hậu vệ Dan Burn và Nico O’Reilly vào thế chỗ Declan Rice và Reece James.

Việc liên tục tăng cường cầu thủ phòng ngự và lùi đội hình quá sâu khiến Anh bị cuốn vào lối chơi của đối phương rồi vỡ trận. Argentina gỡ hòa từ cú sút xa của Enzo Fernandez ở phút 86 và giành chiến thắng 2-1 bằng pha đánh đầu cận thành của Lautaro Martinez ở phút 90+2.

Sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel đã đưa ra lời giải thích về lựa chọn chiến thuật của mình: “Chúng tôi chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ vì trước đó Argentina đã liên tục tạt bóng, chiếm lĩnh khoảng trống trong vòng cấm và có những pha đánh đầu nguy hiểm. Dĩ nhiên, trách nhiệm thuộc về HLV và khi kết quả không như ý thì rất dễ để nói rằng HLV đã sai lầm”.

vi sao anh thay doi chien thuat kho hieu roi thua nguoc argentina hinh anh 2
HLV Thomas Tuchel trong trận bán kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi cũng muốn ghi thêm bàn thắng, nhưng vấn đề là Anh không thể kiểm soát bóng. Tôi không nghĩ đây là vấn đề về mặt cấu trúc đội hình. Trận đấu đã thay đổi hoàn toàn từ trước khi Anh thay người. Tôi biết có hàng triệu HLV có những ý kiến hay ho. Nhưng tôi là người phải đưa ra quyết định, tôi là người phân tích trận đấu và tôi chịu trách nhiệm” – HLV Thomas Tuchel nói thêm.

Nhà cầm quân người Đức bày tỏ tiếc nuối khi cho rằng Anh xứng đáng thắng 1-0 trước Argentina và đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của mình.   

Với thất bại ở bán kết, Anh sẽ tranh hạng ba với Pháp lúc 4h ngày 19/7 theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, Argentina sẽ gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026 lúc 2h ngày 20/7.

Hoàng Long/VOV.VN
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