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Kết quả bóng chuyền hôm nay 25/7: Đội nam Việt Nam tạo nên cột mốc ấn tượng

Thứ Bảy, 21:48, 25/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng chuyền hôm nay 25/7: Đội nam Việt Nam tạo nên cột mốc ấn tượng khi đánh bại chủ nhà Indonesia 3-1 để giành quyền vào thi đấu trận chung kết chặng 2 SEA V.Cup 2026.

Trận bán kết 2 của chặng 2 giải bóng chuyền nam SEA V.Cup 2026 diễn ra tối 25/7 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia. Sau khi để thua dễ đối thủ 0-3 ở bán kết chặng 1, đội Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi ở chặng 2 này Indonesia là chủ nhà. 

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Ảnh: SEAVA. 

Sau khi set 1 kết thúc, nhiều CĐV vẫn tiếp tục có suy nghĩ này khi thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo tiếp tục để thua 22-25. Tuy nhiên, những set sau đã diễn ra hoàn toàn khó tin. 

ĐT Việt Nam liên tục dẫn trước và có những thời điểm bỏ xa đối thủ, bất chấp Indonesia nỗ lực nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà. Phong độ rực sáng của Ngọc Thuân giúp ĐT bóng chuyền nam Việt Nam thắng thuyết phục 3 set sau với các tỷ số 25-22 , 25-19 , 25-18 để giành quyền vào chung kết chặng 2 SEA V.Cup 2026. 

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, bóng chuyền nam Việt Nam vào chung kết một chặng của SEA V.Cup 2026. Đối thủ của Ngọc Thuân và đồng đội trong trận đấu tranh chức vô địch ngày mai sẽ là Thái Lan. 

Trần Tiến/VOV.VN
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