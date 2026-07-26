Xem trực tiếp bóng chuyền Việt Nam vs Thái Lan chung kết SEA V.Cup 2026 ở đâu?

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tạo nên cột mốc đáng nhớ khi ngược dòng đánh bại chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-1 ở bán kết chặng 2 SEA V.Cup 2026, qua đó giành vé vào chung kết gặp Thái Lan.

Trận tranh chức vô địch sẽ diễn ra vào 19h hôm nay (26/7). Quý vị có thể xem trực tiếp trận chung kết giữa Việt Nam vs Thái Lan trên kênh Youtube của Bóng chuyền Việt Nam.

Ở trận bán kết 2 diễn ra tối 25/7, tuyển Việt Nam đối mặt với thử thách lớn khi chạm trán chủ nhà Indonesia. Trước đó, thầy trò HLV Federico Rampazzo từng thua đối thủ 0-3 tại bán kết chặng 1, khiến nhiều người dự đoán Việt Nam sẽ tiếp tục gặp khó.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 19h hôm nay 26/7 (Ảnh:Bóng chuyền Việt Nam).

Kịch bản đó càng có cơ sở khi tuyển Việt Nam để thua 22-25 trong set mở màn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Federico Rampazzo đã thể hiện màn lội ngược dòng đầy ấn tượng ở ba set tiếp theo.

Với phong độ chói sáng của Ngọc Thuân cùng lối chơi chắc chắn, tuyển Việt Nam liên tục áp đảo và tạo khoảng cách an toàn trước Indonesia, bất chấp sức ép từ khán giả chủ nhà. Đội lần lượt giành chiến thắng 25-22, 25-19 và 25-18 để khép lại trận đấu với tỷ số 3-1.

Chiến thắng này giúp tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lần thứ ba trong lịch sử góp mặt ở một trận chung kết SEA V.Cup. Đối thủ của Ngọc Thuân và các đồng đội sẽ là Thái Lan, với màn so tài tranh ngôi vô địch diễn ra vào 19h hôm nay (26/7), hứa hẹn mang đến cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai đội bóng hàng đầu khu vực.