Kết quả bóng đá hôm nay 10/10: Ronaldo tỏa sáng khi trở lại Al Nassr

Sau khi những lùm xùm với ĐT Bồ Đào Nha tạm lắng xuống, Ronaldo trở lại với màu áo Al Nassr để thi đấu ở vòng 8 giải VĐQG Saudi Arabia. CR7 và các đồng đội được thi đấu trên sân nhà để đón tiếp Diriyah.

Với việc thể lực không bị ảnh hưởng nhiều ở loạt trận FIFA Days, Ronaldo thi đấu rất xông xáo và trở thành trung tâm trong lối chơi tấn công của Al Nassr.

Ảnh: Reuters.

Ngay phút thứ 9, Ronaldo đã chọc thủng lưới Diriyah với tình huống lốp bóng tinh tế. Tuy nhiên bàn thắng không được trọng tài công nhận do siêu sao người Bồ Đào Nha đã việt vị.

Dù vậy, Ronaldo cũng không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 23, Coman đi bóng và dứt điểm khiến thủ môn của Diriyah phải đẩy bóng ra, Ronaldo băng vào đá bồi chính xác, mở tỷ số trận đấu.

Đến phút 34, cách biệt được nhân đôi cho Al Nassr. Felix thực hiện cú đá phạt góc chuẩn mực để Samu Costa băng lên đánh đầu, không cho thủ môn Waleed Abdullah bên phía Diriyah cơ hội nào để cản phá. 2-0 nghiêng về Al Nassr là tỷ số của 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Diriyah chủ động dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách đã tạo được những áp lực đáng kể lên hàng phòng ngự của Al Nassr. Tuy nhiên, các pha bóng quyết định của Diriyah thiếu sự quyết đoán cần thiết để tạo nên bàn thắng.

Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, Diriyah đã phải trả giá ở phút 76. Boulbina để mất bóng ở giữa sân, tạo cơ hội cho Coman bứt tốc rồi đánh bại thủ môn Waleed Abdullah ở tư thế đối mặt.

Những phút cuối cùng đôi bên thi đấu không thật sự nhiệt huyết trong bối cảnh thế trận đã an bài và trận đấu khép lại với tỷ số 3-0 cho Al Nassr.

Với cá nhân Ronaldo, bàn thắng ghi được trong trận đấu hôm nay giúp CR7 cán mốc 980 bàn thắng, chỉ còn kém cột mốc mà siêu sao người Bồ Đào Nha luôn khao khát đúng 20 bàn.