Ronaldo tuyên bố về tương lai ở ĐT Bồ Đào Nha sau biến cố với HLV Jorge Jesus

Trên trang cá nhân, Cristiano Ronaldo đã chính thức lên tiếng sau biến cố với HLV Jorge Jesus, đồng thời khẳng định vẫn sẵn sàng tiếp tục khoác áo ĐT Bồ Đào Nha. Siêu sao 41 tuổi thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động rời đội tuyển nhưng cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ việc niềm tin với ban huấn luyện bị phá vỡ.

Cristiano Ronaldo thừa nhận sai lầm và sẵn sàng chấp nhận án phạt từ LĐBĐ Bồ Đào Nha (Ảnh: Reuters)

Mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus khiến anh rời đội tuyển sớm, trước khi CR7 đưa ra tuyên bố chính thức để giải thích rõ quan điểm. Ronaldo cho biết quyết định của mình xuất phát trực tiếp từ việc HLV trưởng không giữ lời hứa với anh sau trận đấu.

“HLV đã không giữ lời với tôi. Cuối trận đấu, tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc bằng một chiến thắng và được ở một mình”, Ronaldo chia sẻ, đồng thời thừa nhận việc không đến chào người hâm mộ là sai lầm hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của mình.

Đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha cũng gửi lời xin lỗi tới những người đã cổ vũ đội tuyển, trong đó có cả các CĐV không phải người Bồ Đào Nha nhưng đến sân để gặp anh. Ronaldo thừa nhận hành động của mình có thể khiến những người hâm mộ này thất vọng và khẳng định anh lấy làm tiếc về điều đó.

Mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ (Ảnh: Reuters)

Ronaldo tiết lộ việc chủ động rời nơi tập trung sau khi cảm thấy niềm tin giữa mình với ban huấn luyện không còn nguyên vẹn. “Tôi quyết định rời đội tuyển mà không chờ đợi thêm một lần thất hứa nào nữa”, siêu sao 41 tuổi nói, đồng thời nhấn mạnh sự thật luôn là điều quan trọng nhất trong các mối quan hệ.

Trước đó, Ronaldo cho biết anh từng đề nghị Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và HLV Jorge Jesus nói thẳng nếu không muốn anh tiếp tục góp mặt. CR7 khẳng định sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định, nhưng việc lời hứa bị phá vỡ khiến anh cảm thấy vị trí của mình không còn thuộc về tập thể.

Dù vậy, Ronaldo không né tránh trách nhiệm về hành động rời đội tuyển giữa thời điểm quan trọng. Ronaldo gửi lời xin lỗi tới các đồng đội và thừa nhận rằng, dù niềm tin với HLV đã bị phá vỡ, việc rời trại tập trung vẫn là quyết định không đúng.

“Tôi không nên làm như vậy. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi”, Ronaldo nhấn mạnh, đồng thời cho rằng việc tiếp tục ở lại trong hoàn cảnh đó có thể gây tổn hại cho tập thể. Theo Ronaldo, khi cảm thấy bản thân không còn hữu ích, anh lựa chọn thu dọn hành lý và rời đi.

Ronaldo xin lỗi tập thể ĐT Bồ Đào Nha (Ảnh: Reuters)

Ronaldo cũng chấp nhận khả năng phải nhận án phạt từ LĐBĐ Bồ Đào Nha và không yêu cầu bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào. Thậm chí, CR7 cho rằng việc mang băng đội trưởng khiến trách nhiệm của mình lớn hơn một cầu thủ bình thường.

“Hậu quả từ hành động này của tôi phải được Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đánh giá và xử phạt. Tôi hiểu rằng hình phạt không nên có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ nào”, Ronaldo khẳng định.

Tuy nhiên, án phạt không làm thay đổi quyết tâm tiếp tục cống hiến cho ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo. Nếu khỏe mạnh, vẫn thi đấu cho CLB, ghi bàn và hoàn thành án treo giò có thể được áp dụng, CR7 khẳng định sẽ trở lại đội tuyển để thi đấu và giành chiến thắng.

Ronaldo khép lại tuyên bố bằng thông điệp mạnh mẽ: “Đây là sự thật thuần khiết nhất, hãy tin tôi”.