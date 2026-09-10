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Kết quả bóng đá hôm nay 10/9: Ronaldo lập công giúp Al Nassr chiến thắng

Thứ Năm, 05:30, 10/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 10/9 nhận được sự chú ý khi Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr giành chiến thắng.

Kết quả bóng đá hôm nay 10/9 được người hâm mộ quan tâm với loạt trận đấu tại cúp C1 châu Âu cũng như các giải bóng đá đáng chú ý. Tại giải VĐQG Saudi Arabia, Ronaldo có pha đánh đầu ghi bàn mở tỉ số, trực tiếp góp công vào chiến thắng của Al Nassr.

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Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr giành chiến thắng (Ảnh: Rẹuters)

Tại cúp C1 châu Âu, nhà ĐKVĐ Paris Saint Germain có màn ra quân ấn tượng khi giành chiến thắng 6-1 trước Slovan Bratislava. Được chơi trên sân nhà, PSG hoàn toàn lấn lướt khi ghi đến 5 bàn dẫn trước nhờ công của Ferran Torres (hattrick) và Ousmane Dembele (cú đúp).

Dù Camara ghi bàn cho Slovan Bratislava ở phút 59 nhưng không tạo ra nhiều thay đổi. Đến phút 88, Fabian Ruiz ghi bàn ấn định chiến thắng 6-1 cho PSG. Barcelona cũng có chiến thắng đậm khi chạm trán Feyenoord với tỉ số 5-1.

Tại Cúp Liên đoàn Anh, Chelsea có chiến thắng đậm khi tiếp đón Leeds United. Dù bị dẫn trước hai bàn, Chelsea chơi bùng nổ trong hiệp hai khi Palmer, Welbeck (cú đúp), Neto và Barco ghi bàn mang về chiến thắng.

Kết quả bóng đá ngày 10/9:

Cúp C1 châu Âu

Barcelona 5-1 Feyenoord

Stuttgart 3-1 Viking FK

Liverpool 2-1 Atletico Madrid

Napoli 0-1 Arsenal

PSG 6-1 Slovan Bratislava

Sporting Lisbon 3-1 Galatasaray

Cúp Liên đoàn Anh

Chelsea 6-3 Leeds United

Giải VĐQG Saudi Arabia

Al Kholood 2-1 Al Shabab

Al Fateh 1-2 Diriyah Club

Al Nassr 2-1 Abha

Như Đạt/VOV.VN
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