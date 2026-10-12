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Kết quả bóng đá hôm nay 12/10: Man City đè bẹp Liverpool

Thứ Hai, 05:27, 12/10/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 12/10, Man City đánh bại Liverpool 3-0 ngay tại Anfield ở vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Erling Haaland, Jeremy Doku và Rayan Cherki lần lượt ghi bàn, giúp đội khách giành chiến thắng thuyết phục sau khi Ryan Gravenberch nhận thẻ đỏ.

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Man City hạ Liverpool 3-0 tại Anfield

Liverpool nhập cuộc tự tin nhờ lợi thế sân nhà và sớm gây sức ép lên khung thành Man City. Tuy nhiên, đội chủ sân Anfield không thể tận dụng những cơ hội ban đầu để chuyển hóa thành bàn thắng. Man City dần lấy lại thế trận nhưng cũng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự đối phương trong hiệp một. Hai đội khép lại 45 phút đầu tiên mà không có bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, Liverpool tiếp tục tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Ryan Gravenberch và Alexis Mac Allister lần lượt thử tài thủ môn Gianluigi Donnarumma bằng những cú sút xa nhưng không thể đánh bại người gác đền bên phía Man City.

ket qua bong da hom nay 12 10 man city de bep liverpool hinh anh 1
Man City thắng đậm Liverpool. (Ảnh: Reuters).

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 62 khi Ryan Gravenberch nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Jeremy Doku, khiến Liverpool phải thi đấu thiếu người. Chỉ 3 phút sau, Man City tận dụng lợi thế để mở tỷ số. Jeremy Doku đi bóng bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm khiến bóng tìm đến vị trí của Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy không bỏ lỡ cơ hội, tung cú sút quyết đoán đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0 ở phút 65.

Đến phút 68, Jeremy Doku trực tiếp nhân đôi cách biệt bằng pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái trước khi tung cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ môn Alisson Becker. Man City tiếp tục áp đảo trong những phút còn lại. Phút 78, Rayan Cherki xử lý khéo léo trong vòng cấm, loại bỏ hàng phòng ngự Liverpool rồi dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

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Tấm thẻ đỏ của Ryan Gravenberch khiến Liverpool sụp đổ trước Man City. (Ảnh: Reuters).

Trong thời gian bù giờ, Liverpool vẫn nỗ lực tìm bàn danh dự nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Man City. Chung cuộc, Man City giành chiến thắng 3-0 ngay tại Anfield.

Ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha đã diễn ra các trận đấu của vòng 8 La Liga 2026/2027. Real Sociedad giành chiến thắng 3-2 trước Deportivo, trong khi Santander hòa 2-2 Valencia.

Về phía Betis, đội bóng này có chiến thắng đậm 5-2 trước Osasuna. Với chiến thắng này, Betis có 19 điểm sau 8 vòng đấu, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Barca đội dẫn đầu 5 điểm.

PV/VOV.VN
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