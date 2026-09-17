Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: Barca thắng 7-2 ở La Liga

Tại vòng 6 La Liga 2026/2027, Barca gặp đối thủ yếu Racing Santander trên sân nhà Camp Nou và ngay lập tức thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ.

Ảnh: AP.

Phút thứ 8, Yamal chuyền cho Cancelo băng lên từ cánh trái. Hậu vệ này quyết định tung cú dứt điểm trái phá ngoài vòng cấm khiến thủ môn Racing không có cơ hội cứu thua.

Đến phút 22, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Pedro của Racing phạm lỗi với Raphinha trong vòng cấm địa. Từ chấm 11m, Raphinha dễ dàng lập công trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0.

Racing sau đó cũng có những nỗ lực đáp trả. Phút 30, hàng thủ Barca dâng lên quá cao, tạo điều kiện để Racing Santander đưa bóng xuống biên, Maguette tận dụng thời cơ xộc thẳng vào vòng cấm địa trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Garcia.

Dù vậy, hàng công siêu mạnh của Barca đáp trả ngay sau đó với 2 bàn thắng liên tiếp của Raphinha cùng tình huống đá phản lưới của Villalibre bên phía Racing. Nếu Yamal không đá hỏng phạt đền ở phút 45, Barca đã có tỷ số 5-1 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Barca tiếp tục tấn công mạnh mẽ nhưng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-4 lại đến với Racing. Thủ môn Szczesny, người vào sân đầu hiệp 2 thay Joan Garcia, có pha xử lí ngớ ngẩn ngay trước khung thành, tạo điều kiện để Zabiri cướp bóng và ghi bàn.

Thế nhưng ngay sau đó, Barca có cơ hội từ chấm 11m lần thứ ba trong trận và Raphinha đã dễ dàng hoàn tất cú hat-trick với cú đá chính xác ở phút 67.

Về cuối trận, Barca còn tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn nhưng họ chỉ có thêm được 2 bàn nhờ công của Gabriel Jesus ở phút 79 và Yamal ở phút 89. Chung cuộc, Barca thắng 7-2 để củng cố ngôi đầu bảng La Liga với 6 trận toàn thắng.

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 17/9, vòng bảng (League Phase) của Cúp C2 châu Âu đã chính thức khởi tranh. Trận đấu đáng theo dõi nhất giữa AC Milan (Italia) và Benfica (Bồ Đào Nha) đã kết thúc với thắng lợi 2-0 cho Benfica. Trong khi đó, đại diện Ngoại hạng Anh là Sunderland thắng AZ (Hà Lan) với tỷ số 1-0.