Kết quả bóng đá hôm nay 24/5: Barca thua ngược, Real Madrid thắng thuyết phục

Tân vô địch Barca hành quân tới làm khách của Valencia trong ngày hạ màn mùa giải La Liga 2025/2026. Đội bóng xứ Catalan tưởng chừng sẽ ra về với chiến thắng khi Robert Lewandowski mở tỷ số bằng pha dứt điểm cận thành ở phút 61, nhưng Valencia đã tạo nên màn lội ngược dòng bùng nổ.

Javi Guerra trừng phạt sai lầm của hàng thủ Barca để ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 64. Tiếp đó, Luis Rioja nâng tỷ số lên 2-1 cho Valencia với pha xử lý mẫu mực trong vòng cấm. Đội chủ nhà ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 90+6 sau cú sút từ ngoài vòng cấm của Guido Rodriguez.

Thất bại 1-3 trong ngày hạ màn mùa giải, tân vô địch Barca khép lại La Liga 2025/2026 với 94 điểm. Trong khi đó, Valencia đứng thứ 9 chung cuộc với 49 điểm và không thể giành vé dự Cúp châu Âu mùa tới.

Trái ngược với Barca, Real Madrid đã khép lại mùa giải La Liga 2025/2026 bằng chiến thắng thuyết phục 4-2 khi tiếp đón Athletic Bilbao. Đây cũng là lời chia tay đẹp của đội bóng Hoàng gia với 2 công thần Dani Carvajal, David Alaba và HLV Alvaro Arbeloa.

Những người lập công cho Real Madrid ở trận này là Gonzalo Garcia (11’), Jude Bellingham (40’), Kylian Mbappe (50’) và Brahim Diaz (87’). Phía bên kia chiến tuyến, Gorka Guruzeta (45’) và Urko Izeta (90’) là tác giả các bàn thắng của Athletic Bilbao.

Real Madrid khép lại mùa giải La Liga 2025/2026 ở vị trí á quân với 86 điểm, trước khi bắt đầu triều đại của HLV Jose Mourinho. Trong khi đó, Athletic Bilbao đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 45 điểm.

Ở cuộc chiến trụ hạng, Girona (41 điểm) ngậm ngùi đứng áp chót sau khi hòa 1-1 với Elche (43 điểm) trong trận “chung kết ngược”. Mallorca cũng không thể ở lại La Liga dù thắng 3-0 trước đối thủ đã sớm xuống hạng là Real Ovidedo (29 điểm). Đáng chú ý, Mallorca có cùng 42 điểm như Levante và Osasuna nhưng phải xuống hạng do kém chỉ số phụ.