Kết quả bóng đá hôm nay 1/9: Barca đại thắng ở La Liga

Kết quả bóng đá hôm nay 1/9: Barca có chiến thắng đậm 5-2 trước đối thủ Vallecano ở vòng 3 La Liga mùa 2026/2027. Trận thắng này giúp thầy trò HLV Flick củng cố ngôi đầu bảng khi có 9 điểm cùng hiệu số vượt trội.

Yamal ăn mừng sau khi giúp Barca giành chiến thắng. (Ảnh: Reuters).

Barca khởi đầu không tập trung và để thủng lưới ngay phút 12. Sergio Camello tận dụng đường căng ngang của đồng đội để dứt điểm một chạm đầy chính xác, đưa bóng găm thẳng vào góc cao bên trái khung thành Barca.

Tuy nhiên, bàn thua này không ảnh hưởng quá nhiều đến Barca. Họ nhanh chóng thiết lập lại đội hình để dồn ép đối thủ. Phút 19, Xavi Espart thực hiện đường chuyền thuận lợi vào vòng cấm, tạo cơ hội để Raphinha tung cú sút chính xác vào góc thấp bên phải khung thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

2 phút sau, Marc Bernal chuyền bóng thuận lợi để Lamine Yamal tung cú sút rất mạnh khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bất lực.

Dẫn trước sau hiệp 1, Barca tiếp tục áp đảo và bàn thắng liên tục đến. Phút 51, Florian Lejeune (Rayo Vallecano) vô tình cản đường chuyền của đối phương và đưa bóng thẳng vào lưới nhà, nâng tỷ số lên 3-1 cho Barca.

Dù đến phút 59, Sergio Camello hoàn tất cú đúp, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho đội khách nhưng trước khi trận đấu kết thúc, Raphinha và Yamal mỗi người có thêm 1 bàn thắng ở các phút 71 và 90 để hoàn tất thắng lợi 5-2 cho đội chủ sân Camp Nou.

Sau trận đấu này, Barca và Real Madrid đang là 2 CLB còn lại duy trì thành tích toàn thắng sau 3 trận đã qua của La Liga năm nay.