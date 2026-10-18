Kết quả bóng đá hôm nay 18/10: PSG và Barca thắng đậm trước trận đấu đỉnh cao

Kết quả bóng đá hôm nay 18/10 chứng kiến PSG và Barca cùng có những chiến thắng đậm ở các giải đấu quốc nội. Tại La Liga, Barca nối dài mạch toàn thắng lên con số 9 sau khi vượt qua Real Betis 5-2.

Ảnh: Reuters.

Đây là trận đấu đánh dấu màn tỏa sáng của Yamal khi ngôi sao trẻ này có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Phút thứ 10, chân sút sinh năm 2007 mở tỷ số bằng pha xử lý kỹ thuật, trước khi tung cú cứa lòng hoàn hảo vào góc cao bên phải khung thành.

Đến phút 51, Yamal có tình huống băng xuống rồi căng ngang thuận lợi để tạo cơ hội cho Gabriel Jesus dứt điểm đơn giản thành bàn, nâng tỷ số thành 3-1 ở thời điểm đầu hiệp 2

Trước thời điểm Yamal có kiến tạo, Betis cũng đã gây không ít khó khăn cho Barca và thậm chí đã gỡ hòa 1-1 sau pha ghi bàn của Gómez trước khi Rodri tái lập thế dẫn bàn cho Barca cuối hiệp 1.

Sau khoảnh khắc của sao trẻ 19 tuổi, Betis tiếp tục có những nỗ lực với bàn thắng của Ezzalzouli nhưng lần lượt Eric García cùng Dani Olmo đã liên tiếp lập công, giúp Barca hoàn tất chiến thắng 5-2.

Ảnh: Reuters.

Như vậy, Barca đã có 9 trận toàn thắng sau 9 vòng ở La Liga, tiếp tục củng cố ngôi đầu khi đã tạm bỏ xa đội nhì bảng khoảng cách 5 điểm.

Trong khi đó tại Pháp, PSG dù gặp đôi chút khó khăn và bị Strasbourg dẫn trước nhưng vẫn kịp lội ngược dòng thắng 3-1 với các bàn thắng được ghi bởi Zabarnyi, Dembele và Doue.

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Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 18/10, Liverpool thắng Brentford 2-1 ở Ngoại hạng Anh nhờ các pha lập công đến từ Víctor Muñoz và Isak. Trận thắng này giúp Liverpool tạm vươn lên xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng.