Kết quả bóng đá hôm nay 20/9: Barca thắng ngược, Inter Milan thoát thua

Sevilla nhập cuộc tự tin trong cuộc tiếp đón Barca tại vòng 7 La Liga và có bàn mở tỷ số ở phút 19. Fofana đánh đầu tung lưới đội khách sau đường kiến tạo của Correia.

Trong hoàn cảnh bất lợi, Barca đã lội ngược dòng thắng 3-1 với màn trình diễn chói sáng của Raphinha. Tiền đạo người Brazil lập hat-trick vào lưới Sevilla để giúp Barca giành trọn 3 điểm.

Raphinha lập hat-trick giúp Barca thắng ngược Sevilla 3-1. (Ảnh: Reuters)

Phút 22, Raphinha đón đường chọc khe của Christensen rồi khéo léo loại bỏ đối phương và ghi bàn gỡ hòa 1-1. Bàn thắng này đến chỉ 3 phút sau khi Sevilla mở tỷ số.

Sang hiệp 2, Yamal lập cú đúp kiến tạo để giúp Raphinha có thêm 2 bàn thắng nữa. Phút 52, Yamal treo bóng để Raphinha đánh đầu tung lưới Sevilla. Phút 69, Yamal tung đường chuyền dọn cỗ để Raphinha đối mặt thủ môn và bấm bóng ghi bàn tinh tế.

Chiến thắng 3-1 trước Sevilla giúp Barca tiếp tục dẫn đầu La Liga với 21 điểm và tạm thời nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 6 điểm. Qua đó, Real Madrid phải chịu thêm áp lực khi đại chiến với Atletico Madrid lúc 21h15 tối 20/9.

Trong khi đó, Raphinha vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại La Liga mùa này khi có 9 pha lập công sau 7 vòng đấu.

Inter Milan hòa AS Roma 2-2 đầy kịch tính. (Ảnh: Reuters)

Ở trận đấu tâm điểm vòng 5 Serie A, AS Roma và Inter Milan đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trên sân Olimpico.

Đội chủ nhà AS Roma khởi đầu tưng bừng và vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Kone ở phút thứ 6 và 37. Inter Milan thoát thua khi Lautaro Martinez lập cú đúp ở phút 46 và 79.

Với kết quả này, Inter Milan (hiệu số +11) tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng Serie A khi có cùng 13 điểm nhưng hơn AS Roma (hiệu số +7) và Lazio (hiệu số +5) chỉ số phụ.