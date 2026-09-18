English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 18/9: Man City thẳng tiến vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh

Thứ Sáu, 05:14, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 18/9: Man City giành vé vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh sau chiến thắng đậm trước Norwich City.

Rạng sáng 18/9, Man City tiếp đón Norwich City trên sân nhà Etihad ở trận đấu thuộc vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh 2026/27. The Citizens kiểm soát bóng vượt trội ngay từ đầu, liên tục dồn ép đối thủ nhưng chưa thể sớm cụ thể hóa cơ hội.

ket qua bong da hom nay 18 9 man city thang tien vong 4 cup lien doan anh hinh anh 1
Ảnh: Reuters

Sau hơn 25 phút bế tắc, Man City cuối cùng cũng khai thông thế trận ở phút 29 nhờ pha lập công của Floyd Samba. Chỉ ít phút sau, Rayan Cherki nhân đôi cách biệt, giúp đội chủ nhà tạo lợi thế an toàn trước khi hiệp một khép lại.

Trong phần còn lại của hiệp đấu đầu tiên, Man City tiếp tục duy trì sức ép và kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Norwich gần như không có cơ hội phản kháng khi lép vế toàn diện ở các thống kê tấn công.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Man City tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Allan Andrade Elias nhanh chóng nâng tỷ số lên 3-0 ngay đầu hiệp hai, mở ra thế trận một chiều cho đội chủ sân Etihad.

Sức ép dồn dập giúp Man City có thêm bàn thắng thứ tư ở phút 54, khi Floyd Samba hoàn tất cú đúp của mình. Norwich dù có những sự thay đổi nhân sự nhưng vẫn không thể cải thiện tình hình trước đối thủ vượt trội.

ket qua bong da hom nay 18 9 man city thang tien vong 4 cup lien doan anh hinh anh 2
Ảnh: Reuters

Trong những phút cuối, Man City chủ động giảm nhịp độ và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị. Dù vậy, The Citizens vẫn kịp ghi thêm bàn thắng ấn định tỷ số 5-0 do công của Ryan McAidoo ở phút 90.

Chiến thắng đậm đà này phản ánh sự vượt trội toàn diện của Man City trước Norwich. Đội chủ sân Etihad chính thức lọt vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh và sẽ gặp đối thủ Brighton vào ngày 27/10.

Quách Khiêm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: MU bị loại ở Cúp Liên Đoàn Anh theo cách không tưởng
Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: MU bị loại ở Cúp Liên Đoàn Anh theo cách không tưởng

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: MU bị loại ở Cúp Liên Đoàn Anh theo cách không tưởng khi để thua Brighton 2-3 dù đã dẫn trước 2-0 chỉ sau 10 phút đầu tiên.

Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: MU bị loại ở Cúp Liên Đoàn Anh theo cách không tưởng

Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: MU bị loại ở Cúp Liên Đoàn Anh theo cách không tưởng

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 17/9: MU bị loại ở Cúp Liên Đoàn Anh theo cách không tưởng khi để thua Brighton 2-3 dù đã dẫn trước 2-0 chỉ sau 10 phút đầu tiên.

Kết quả bóng đá hôm nay 16/9: Arsenal và Liverpool thắng dễ ở Cúp Liên đoàn Anh
Kết quả bóng đá hôm nay 16/9: Arsenal và Liverpool thắng dễ ở Cúp Liên đoàn Anh

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 16/9, Liverpool đánh bại Tottenham 3-1 và Arsenal thắng thuyết phục Ipswich 4-2 ở loạt trận vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh 2026/2027.

Kết quả bóng đá hôm nay 16/9: Arsenal và Liverpool thắng dễ ở Cúp Liên đoàn Anh

Kết quả bóng đá hôm nay 16/9: Arsenal và Liverpool thắng dễ ở Cúp Liên đoàn Anh

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 16/9, Liverpool đánh bại Tottenham 3-1 và Arsenal thắng thuyết phục Ipswich 4-2 ở loạt trận vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh 2026/2027.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất: Leeds Utd gây ấn tượng
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất: Leeds Utd gây ấn tượng

VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất sau vòng 4, Leeds Utd thắng đậm Newcastle 4-1 để leo lên vị trí thứ 3.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất: Leeds Utd gây ấn tượng

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất: Leeds Utd gây ấn tượng

VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất sau vòng 4, Leeds Utd thắng đậm Newcastle 4-1 để leo lên vị trí thứ 3.

Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 14/9: Chơi thiếu người, Man City vẫn thắng MU
Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 14/9: Chơi thiếu người, Man City vẫn thắng MU

VOV.VN - Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 14/9 nhận được sự chú ý khi Man City vượt qua MU với tỉ số tối thiểu dù phải chơi thiếu người từ khá sớm.

Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 14/9: Chơi thiếu người, Man City vẫn thắng MU

Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 14/9: Chơi thiếu người, Man City vẫn thắng MU

VOV.VN - Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 14/9 nhận được sự chú ý khi Man City vượt qua MU với tỉ số tối thiểu dù phải chơi thiếu người từ khá sớm.

Kết quả bóng đá hôm nay 9/9: Man City khởi đầu thuận lợi ở Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá hôm nay 9/9: Man City khởi đầu thuận lợi ở Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 9/9: Man City khởi đầu thuận lợi ở Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sau chiến thắng 2-0 trước Porto ngay trên sân khách.

Kết quả bóng đá hôm nay 9/9: Man City khởi đầu thuận lợi ở Cúp C1 châu Âu

Kết quả bóng đá hôm nay 9/9: Man City khởi đầu thuận lợi ở Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 9/9: Man City khởi đầu thuận lợi ở Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sau chiến thắng 2-0 trước Porto ngay trên sân khách.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế