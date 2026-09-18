Kết quả bóng đá hôm nay 18/9: Man City thẳng tiến vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh

Rạng sáng 18/9, Man City tiếp đón Norwich City trên sân nhà Etihad ở trận đấu thuộc vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh 2026/27. The Citizens kiểm soát bóng vượt trội ngay từ đầu, liên tục dồn ép đối thủ nhưng chưa thể sớm cụ thể hóa cơ hội.

Ảnh: Reuters

Sau hơn 25 phút bế tắc, Man City cuối cùng cũng khai thông thế trận ở phút 29 nhờ pha lập công của Floyd Samba. Chỉ ít phút sau, Rayan Cherki nhân đôi cách biệt, giúp đội chủ nhà tạo lợi thế an toàn trước khi hiệp một khép lại.

Trong phần còn lại của hiệp đấu đầu tiên, Man City tiếp tục duy trì sức ép và kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Norwich gần như không có cơ hội phản kháng khi lép vế toàn diện ở các thống kê tấn công.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Man City tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Allan Andrade Elias nhanh chóng nâng tỷ số lên 3-0 ngay đầu hiệp hai, mở ra thế trận một chiều cho đội chủ sân Etihad.

Sức ép dồn dập giúp Man City có thêm bàn thắng thứ tư ở phút 54, khi Floyd Samba hoàn tất cú đúp của mình. Norwich dù có những sự thay đổi nhân sự nhưng vẫn không thể cải thiện tình hình trước đối thủ vượt trội.

Ảnh: Reuters

Trong những phút cuối, Man City chủ động giảm nhịp độ và trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị. Dù vậy, The Citizens vẫn kịp ghi thêm bàn thắng ấn định tỷ số 5-0 do công của Ryan McAidoo ở phút 90.

Chiến thắng đậm đà này phản ánh sự vượt trội toàn diện của Man City trước Norwich. Đội chủ sân Etihad chính thức lọt vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh và sẽ gặp đối thủ Brighton vào ngày 27/10.