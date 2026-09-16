Kết quả bóng đá hôm nay 16/9: Arsenal và Liverpool thắng dễ ở Cúp Liên đoàn Anh

Liverpool thắng 3-1 trong cuộc tiếp đón Tottenham. (Ảnh: Reuters)

Trong trận đấu tâm điểm vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh 2026/2027, Liverpool đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 khi tiếp đón Tottenham trên sân nhà Anfield. Chiến thắng này cũng giúp Liverpool có bước chạy đà thuận lợi trước khi HLV Andoni Iraola có màn tái ngộ đội bóng cũ Bournemouth ở vòng 5 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần.

Tiền vệ Mac Allister là người tạo ra bước ngoặt của trận đấu khi mở tỷ số cho Liverpool với cú sút hiểm hóc ngay sát vòng cấm địa ở phút 21. Trước đó, Liverpool đã nhập cuộc chệch choạc trong bối cảnh HLV Andoni Iraola xoay tua đội hình và trao cơ hội đá chính cho nhiều cầu thủ dự bị như James McConnell, Trey Nyoni hay Lewis Koumas.

Liverpool càng chơi càng hay và nhân đôi cách biệt ở phút 54, Cody Gakpo đón đường chuyền của Mac Allister rồi tung cú sửa lòng đẹp mắt về góc xa. Tottenham nỗ lực đáp trả với bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 nhờ công của Conor Gallagher ở phút 69, nhưng đây cũng là tất cả những gì đội khách làm được trong trận này.

Dominik Szoboszlai vào sân từ ghế dự bị và ấn định chiến thắng 3-1 cho Liverpool khi lập siêu phẩm sút xa ở phút 90+1. Tiền đạo Cody Gakpo góp dấu giày trong bàn thắng này với đường chuyền cho đồng đội lập công, qua đó vừa ghi bàn vừa kiến tạo trước Tottenham giống như Mac Allister.

Tài năng trẻ Max Dowman lập cú đúp trong chiến thắng 4-2 của Arsenal trước Ipswich. (Ảnh: Reuters)

Ở trận đấu cùng giờ, Arsenal giành chiến thắng tưng bừng 4-2 trong chuyến làm khách của Ipswich để tiến vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Tiền vệ 16 tuổi Max Dowman là nhân vật chính ở trận này khi lập cú đúp cho Pháo thủ.

Max Dowman có pha đột phá ghi bàn ngoạn mục, mở tỷ số cho Arsenal ngay phút thứ 7. Sau đó, Noni Madueke nhân đôi cách biệt cho đội khách ở phút 16.

Sang hiệp 2, Max Dowman hoàn tất cú đúp vào lưới Ipswich với pha dứt điểm chuẩn xác ở phút 47. Tiếp đó, Mikel Merino lập công để nâng tỷ số lên 4-0 cho Arsenal khi đồng hồ chỉ phút 58.

Ipswich cố gắng vùng lên ở cuối trận, qua đó rút ngắn cách biệt nhờ công của Anis Mehmeti ở phút 62 và Chuba Akpom ở phút 90+1. Qua đó, đội chủ nhà gỡ gạc thể diện trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Sau trận đấu này, Arsenal sẽ tới làm khách của Brighton còn Ipswich sẽ viếng thăm Everton trong loạt trận vòng 5 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần.