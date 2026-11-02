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Kết quả bóng đá hôm nay 2/11: Real Madrid thắng dễ Racing Santander

Thứ Hai, 05:14, 02/11/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 2/11, Real Madrid giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Racing Santander ở vòng 11 La Liga 2026/2027, qua đó có thêm 3 điểm quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Real Madrid giành 3 điểm, tiếp tục bám đuổi Barcelona

Trong trận đấu với Racing Santander ở vòng 11 La Liga 2026/2027, Real Madrid chủ động kiểm soát thế trận và liên tục tổ chức tấn công từ hai biên. Phút thứ 7, Arda Guler bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi không thể đưa bóng vào lưới từ đường căng ngang thuận lợi của Trent Alexander-Arnold.

Tuy nhiên, đội khách không phải chờ đợi lâu để có bàn mở tỷ số. Phút 10, Mbappe bị Prati phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức cho Real Madrid hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo người Pháp thực hiện thành công, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

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Mbappe ghi bàn mở tỉ số trận đấu (Ảnh: Reuters).

Đến phút 22, Real Madrid tiếp tục nhân đôi cách biệt. Từ pha phản công nhanh với chỉ ba đường chuyền, Jude Bellingham thoát xuống đối mặt thủ môn Racing Santander, bình tĩnh vượt qua người gác đền trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Phút 36, Diomande ghi dấu ấn với cú sút uy lực ngay sát vòng cấm sau tình huống bóng bật ra từ quả phạt góc, nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là kết quả của hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp hai, Racing Santander nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của đội chủ nhà thiếu chính xác hoặc bị hàng phòng ngự Real Madrid hóa giải. Ở chiều ngược lại, Mbappe có cơ hội hoàn tất cú đúp ở phút 60 nhưng cú sút của anh lại đưa bóng tìm đến cột dọc.

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Real Madrid thắng dễ Racing Santander (Ảnh: Reuters).

Phút 76, trọng tài ban đầu cho Racing Santander hưởng phạt đền sau tình huống bóng chạm tay Tchouameni. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định hủy bỏ quả 11m, khiến đội chủ nhà không thể rút ngắn cách biệt.

Những phút còn lại, Real Madrid duy trì thế trận chắc chắn và bảo toàn chiến thắng 3-0. Với kết quả này, Real Madrid có 27 điểm sau 11 vòng đấu, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng La Liga, kém đội đầu bảng Barcelona 3 điểm. Trong khi đó, Racing Santander đứng thứ 16 với 11 điểm.

Trí Minh/VOV.VN
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